La malattia di Kate Middleton e gli avvistamenti con William: cosa è successo dopo l'operazione allo stomaco

A cura di Ilaria Costabile

Lo scorso 16 gennaio Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, dopo il quale, come annunciato da Kensington Palace ci sarebbero volute ben 12 settimane per una guarigione completa. Nei giorni successivi all'operazione, però, le poche informazioni fornite dalla Royal Family sul suo stato di salute, hanno alimentato dubbi e preoccupazioni sul conto della principessa, tanto che sono state elaborate diverse teorie su questa assenza prolungata.

L’operazione allo stomaco di Kate Middleton

L'intervento a cui si è sottoposta la consorte del principe William è una ileostomia, ovvero una procedura chirurgica con la quale la parte finale dell'intestino tenue, per l'appunto l'ileo, viene condotta ad un'apertura che si pratica sull'addome per permettere la fuoriuscita delle feci in un sacchetto esterno. Il motivo per cui, solitamente, si esegue un intervento di questo tipo risiede in un malfunzionamento del colon che, a causa di una malattia o altri problemi di salute, non riesce a smaltire correttamente i rifiuti digestivi, quindi l'ileostomia può seguire all'asportazione di un tumore, polipi intestinali, a seguito di ulcere o occlusioni intestinali. Da palazzo reale, però, non sono mai state date informazioni precise sul perché la principessa si sia dovuta sottoporre al suddetto intervento che, come anticipato dal Daily Mail a pochi giorni dall'operazione, avrebbe tenuto lontana Kate dai suoi impegni per diverse settimane.

Le indiscrezioni sulla salute della principessa da palazzo reale

Intanto, subito dopo l'operazione, sono emerse alcune indiscrezioni circa lo stato di salute di Kate, dal momento che non emergevano notizie chiare sul suo conto. A lanciare la prima indiscrezione è stata la giornalista Concha Calleja, durante una trasmissione televisiva, affermando che la principessa fosse andata in coma dopo l'intervento. Voci che, però, sono state prontamente smentite da Kensington Palace. Nel frattempo, il mistero attorno alla principessa si infittisce quando anche la sua assistente dichiara: "In pochi sanno davvero cosa sta succedendo". Passano, infatti, i giorni e non arriva nessuna comunicazione ufficiale, sebbene fosse stato anticipato da Palazzo che William avrebbe riavuto accanto sua moglie durante un evento pubblico solo a Pasqua. Intanto proliferano rumors sul suo effettivo stato di salute, secondo alcuni esperti sarebbe da escludere un cancro, ma è chiaro che la Royal Family sta cercando di non far emergere alcune notizie. Dopo le dimissioni della principessa, però, si era parlato di una buona ripresa, nonostante il riposo assoluto già annunciato dai referenti di palazzo che, però, non le avrebbe impedito di incontrare Re Carlo a Sandringham.

Gli avvistamenti di Kate dopo l’operazione con la mamma e con William

La principessa del Galles è stata vista per la prima volta dopo l'operazione in uno scatto rubato dove appare in auto, seduta accanto alla mamma Carole. L'avvistamento è avvenuto vicino al castello di Windsor. Le foto sono state rese pubbliche da Tmz e Kate, probabilmente, era di ritorno dalla scuola dove ha accompagnato i suoi figli. Questi scatti, però, non avevano messo a tacere i dubbi circa il vero stato di salute della principessa, dal momento che alcuni avvenimenti, come il principe William che ha disertato un evento pubblico per "motivi personali" avevano alimentato ulteriori preoccupazioni nel Regno Unito. A distanza di pochi giorni, però, i due sono stati avvistati insieme, anche stavolta in auto, sebbene fossero diretti in due luoghi diversi, come rivelato da alcune fonti britanniche.

Il mistero della foto con i figli modificata

Ad alimentare ancor di più l'idea che la Royal Family stia nascondendo qualcosa alla stampa, è stata la pubblicazione di una foto ufficiale che ritrae Kate Middleton con i figli George, Charlotte e Louis. La foto, però, è stata dopo poco ritirata dalle principali agenzie di stampa perché ritenuta "rimaneggiata". A distanza di poche ore dall'accaduto, infatti, è stata proprio la principessa ad intervenire scusandosi e scrivendo che "come tutti" aveva lei stessa modificato l'immagine. In realtà, poi, si è scoperto che lo scatto è stato più volte ritoccato e sarebbe stato pubblicato proprio a causa dell'insistenza della stampa che, da settimane ormai, chiedeva notizie sulla principessa senza mai averne di certe, in piena coerenza con il motto "never complain never explain" che ha da sempre caratterizzato l'atteggiamento della Royal Family con l'esterno.

La foto modificata di Kate Middleton e le sue scuse

Le ultime notizie su Kate Middleton

Al momento non ci sono altre informazioni che diano certezza di cosa stia accadendo alla principessa del Galles, fonti a lei vicine parlano di un ritorno in pubblico dopo il 17 aprile. Probabilmente, la data potrebbe essere quella del compleanno di Louis, il 23 aprile. Stando a quanto riportato da un amico, sembra che Kate sia "devastata dalle polemiche per la foto ritoccata" e avrebbe compiuto quel gesto perché "voleva che la famiglia apparisse al meglio". Intanto, su Tmz è comparso un video in cui i due coniugi appaiono insieme, intenti a fare acquisti in un'azienda agricola. Il video darebbe conferma del miglioramento dello stato di salute della principessa, ma anche qui sembrano proliferare ipotesi sull'identità della donna che affianca William, secondo alcuni potrebbe anche non essere davvero sua moglie.