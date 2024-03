Le condizioni di salute di Kate Middleton, l’ex assistente: “In pochissimi sanno cosa succede” Kensington Palace continua a non fornire aggiornamenti a proposito delle condizioni di salute di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome al quale è stata sottoposta. Intanto, un ex assistente si sbilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l’intervento chirurgico all’addome al quale è stata sottoposta a metà gennaio, Kate Middleton non è ancora tornata a mostrarsi in pubblico. Anche per questo motivo si sono susseguite diverse teorie, alcune strampalate, a proposito delle sue condizioni di salute. Da Kensington Palace, come già annunciato nel comunicato stampa che confermava l’intervento chirurgico di Kate, non sono arrivate ulteriori notizie nel rispetto della volontà della principessa del Galles che aveva chiesto di poter vivere la convalescenza lontano da occhi indiscreti nel timore che i suoi figli fossero investiti dalla curiosità generale. “Kate sta bene”, si è invece limitato a dichiarare il principe William nel tentativo di rassicurare i sudditi ma senza addentrarsi nei dettagli della questione.

Le indiscrezioni dell’ex assistente di Kensington Palace

Ad aggiornare i curiosi a proposito della scelta di William e Kate di mantenere il più possibile privato quanto accaduto nell’ultimo periodo è stato un ex assistente di palazzo che ha rivelato a Page Six la principessa avrebbe scelto di condividere i dettagli relativi all’intervento e alle motivazioni che lo hanno reso necessario con una ristrettissima cerchia di persone. “Solo una ristretta cerchia di persone sa cosa sta succedendo”, ha rivelato la fonte, “Chiunque si aspetti che il palazzo inizi improvvisamente a fornire lunghi aggiornamenti su Kate rimarrà deluso. Lo scopo principale del suo isolamento è quello di proteggere la sua privacy. Sono sicuro che la stampa lo odia perché sta funzionando”.

L’intervento chirurgico cui è stata sottoposta Kate Middleton

Risale al 18 gennaio scorso l’intervento chirurgico al quale Kate Middleton è stata sottoposta. Era stata proprio la famiglia reale ad annunciare che la principessa si sarebbe assentata dagli impegni pubblici fino a Pasqua. Il lungo periodo di convalescenza, non ancora terminato, è stato vissuto nel più stretto riserbo.