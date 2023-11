Come fa Kate Middleton a non farsi spiare da visitatori e vicini curiosi La principessa del Galles ha ideato il modo perfetto per evitare che le persone possano vedere quello che succede dentro Kensington Palace.

Kate Middleton

Kate Middleton è entrata a far parte della famiglia reale più di dieci anni da, con un matrimonio da favola tenutosi dopo un lungo fidanzamento con il principe William. La principessa del Galles è sempre stata molto attenta alla sua privacy, non permettendo che il suo ruolo potesse interferire con la vita personale sua e dei suoi figli, per cui si è impegnata affinché trascorressero un'infanzia il più normale possibile. Perché essere un membro della royal family ha sicuramente i suoi vantaggi, ma oltre i privilegi bisogna mettere in conto una massiva ingerenza del pubblico e dei media con la sfera privata.

Kensington Palace

Chi sono i vicini di William e Kate

Proprio per permettere a George, Charlotte e Louis di crescere lontano dai riflettori, la famiglia poco più di un anno fa si è trasferita fuori Londra, nell'Adelaide Cottage, a pochi passi dal Castello di Windsor, che la regina Elisabetta poco prima di morire aveva adibito a sua residenza stabile. Un modo per stare più vicini alla compianta sovrana, scomparsa nel settembre dello scorso anno, ma anche per allontanarsi da occhi indiscreti. Nonostante risiedano lì stabilmente, gli appartamenti di Kensington Palace rimangono frequentati dai Wales, che devono fare i conti, oltre che con i visitatori che ogni giorno si accalcano nella speranza di intravedere un momento della vita quotidiana della coppia, anche ai vicini. Perché la proprietà è molto estesa e ospita altre famiglie oltre a quelle di William e Kate come il principe Michael di Kent e sua moglie e il duca e la duchessa di Gloucester, ma anche il principe Harry e Meghan Markle hanno vissuto un periodo nel complesso abitativo.

Kate Middleton a Kensington Palace

Come Kate Middleton si protegge dai vicini

Sembra quindi normale che, più che dai turisti, a cui comunque non è permesso visitare le dimore private, la principessa del Galles voglia mantenere la sua privacy anche rispetto ai vicini. Lo stratagemma escogitato da Kate Middleton è stato svelato da un fan su Tik Tok che ha mostrato in un video le finestre dal vetro smerigliato della residenza, che impediscono di vedere all'interno permettendo comunque una sufficiente illuminazione.