"Kate Middleton era in coma, hanno dovuto intubarla", ma Kensington Palace smentisce Le indiscrezioni lanciate dalla giornalista Concha Calleja in una trasmissione televisiva spagnola a proposito delle condizioni di salute di Kate Middleton fanno infuriare Kensington Palace.

A cura di Stefania Rocco

“Kate Middleton è stata in coma. Hanno dovuto intubarla a causa di alcune complicazioni”: arriva dalla televisione spagnola l’ultima indiscrezione a proposito delle condizioni di salute di Kate Middleton. Secondo la giornalista Concha Calleja, la principessa sarebbe addirittura stata in coma nel corso del ricovero pianificato qualche settimana fa per permettere a Kate di sottoporsi a un intervento chirurgico. Calleja sostiene di avere ricevuto una confidenza in via ufficiosa da parte di un dipendente del Palazzo rimasto anonimo.

Le condizioni di salute di Kate Middleton più gravi del previsto

Secondo Calleja, le condizioni di salute di Kate sarebbero più serie del previsto, al punto da avere provocato grossa preoccupazione a Palazzo. “Hanno dovuto metterla in coma indotto. Ci sono state complicazioni gravi che non si aspettavano perché l’operazione è andata bene, ma il periodo postoperatorio non è andato altrettanto bene”, ha fatto sapere la giornalista durante una trasmissione in onda su Telecinco, “La preoccupazione nella famiglia reale era palpabile. I medici hanno dovuto agire rapidamente per salvarle la vita”. Ha aggiunto che a Windsor sarebbe stato allestito un vero e proprio ospedale affinché la futura regina possa contare su tutte le cure di cui ha bisogno: “Probabilmente richiederà un po' di assistenza, e non mi riferisco solo a quella offerta dalla sua famiglia… praticamente è stato allestito un intero ospedale nella loro casa a Windsor”. Calleja sostiene che Middleton avrebbe cominciato a sentirsi male già intorno al 28 dicembre, quando sarebbe avvenuto il primo ricovero in gran segreto.

Ma Kensington Palace parla di sciocchezze

Ma secondo quanto racconta una fonte a The Telegraph, Kensington Palace avrebbe respinto tali indiscrezioni, bollandole come illazioni prive di fondamento: “È una totale sciocchezza. Quella giornalista non ha fatto alcun tentativo per verificare la veridicità di quanto racconta. È tutto totalmente inventato, non è assolutamente così”. I funzionari sarebbero furiosi dopo le ultime indiscrezioni circolate a proposito delle condizioni di salute di Kate, che non è ancora comparsa in pubblico dal momento in cui è stata ricoverata.