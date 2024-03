Kate Middleton fotografata in auto con William, ma lo scatto non mette a tacere i dubbi sul suo conto Kate Middleton è stata fotografata insieme al marito William mentre era in auto, intenta a lasciare Windsor. La principessa sembra fosse diretta ad un appuntamento privato, ma questo scatto non attenua i dubbi sul suo conto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo l'affaire della foto modificata, prima diffusa dall'account di Kensinghton Palace e poi ritirata dalle principali agenzie fotografiche del mondo, Kate Middleton è stata nuovamente fotografata, stavolta in macchina in compagnia di suo marito William. Eppure, nemmeno questo scatto rubato, metterebbe a tacere i dubbi sul suo conto.

Lo scatto in macchina con il principe William

Il Daily Mail apre il sito online con la foto della Principessa del Galles che, accanto al principe William, lascia Windsor a bordo di una macchina. Lei appare col volto girato dal lato opposto all'obiettivo che la sta inquadrando, intenta a guardare fuori dal finestrino, mentre William mantiene uno sguardo basso. I due, però, sarebbero diretti in due posti diversi: lui presenzierà alla consueta cerimonia del Commonwealth Day a Londra, nell'Abbazia di Westminister, mentre Kate non parteciperà alla funzione, ma stando alla stampa inglese avrebbe addirittura un appuntamento privato. Questo ulteriore scatto, quindi, non mette a tacere i dubbi sulla principessa, ma anzi, sembra alimentare un alone di mistero sollevatosi dopo l'operazione all'addome alla quale si è sottoposta e che, come rivelato dopo l'intervento, avrebbe richiesto un periodo piuttosto lungo di degenza e di recupero.

La foto pubblicata, modificata e poi rimossa

Ad alimentare i sospetti che la Royal Family stia nascondendo qualcosa in merito alla principessa, è stata proprio la foto pubblicata dall'account di Kensingthon Palace, ritirato dalle agenzie perché ritenuto "ritoccata". La foto, infatti, sarebbe in realtà uno scatto realizzato in occasione della Festa della Mamma, poi riadattato, che ritrae la principessa sorridente insieme a George, Charlotte e Louis. A distanza di qualche ora dalla pubblicazione e dopo una serie di ipotesi circa alcuni dettagli non verosimili, la principessa si è poi scusata scrivendo un messaggio e dicendo di aver modificato lei stessa il contenuto della foto.