William rende omaggio a Kate Middleton mentre decora i biscotti: “La vera artista è mia moglie” Il video della visita del Principe di Galles a una struttura dedicata ai giovani. Mentre decorava biscotti, William ha fatto riferimento alla moglie Kate Middleton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mentre una bufera mediatica si sta abbattendo su Kate Middleton, tra teorie del complotto e sincera preoccupazione per la salute della principessa, il Principe di Galles William ha provato a restituire una parvenza di normalità. In queste ore, ha visitato una struttura dedicata ai giovani e ha fatto riferimento alla moglie mentre svolgeva una delle attività

Cosa ha detto William su Kate Middleton

William ha visitato WEST, una struttura pensata per i giovani, che si trova nel quartiere Hammersmith, a Londra. Tra le tante attività svolte con i ragazzi, anche la decorazione di biscotti. In un breve video circolato anche sui social, si sente una voce che gli dice: "Sono davvero impressionato dal vostro talento artistico, Vostra Altezza". William ha replicato assicurando che sua moglie Kate e i suoi figli George, Charlotte e Louis sono di gran lunga più bravi di lui: "No, non è affatto impressionante. Mia moglie è quella artistica. E anche i miei figli lo sono più di me". Poi, continuando a decorare i biscotti, ha fatto sapere che il figlio minore, Louis – che oggi ha 5 anni – ama gli zuccherini e quindi ne avrebbe aggiunti ancora un po'.

Un quadretto di quotidiana normalità dopo lo scandalo della foto modificata

William, dunque, ha restituito un quadretto di quotidiana normalità e nessuno ha osato porgli domande sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Nei giorni scorsi, la principessa ha pubblicato una foto in occasione della Festa della Mamma. Ma in molti hanno notato dei dettagli che suggerivano che l'immagine fosse stata modificata. Associated Press e Reuters hanno ritirato l'immagine. Poi sono arrivate le scuse della principessa di Galles: "Come molti fotografi amatoriali, anche io sperimento con l'editing". Un messaggio che non è bastato ad arginare le teorie del complotto.