Tutti i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022 Le 25 canzoni in gara di Sanremo 2022 sono disponibili sulle piattaforme come Spotify, dove alcuni brani hanno già superato dei record, come “Brividi” di Mahmood e Blanco. Ecco tutti i testi delle canzoni.

A cura di Ilaria Costabile

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai arrivato alla sua terza serata dopo il debutto dei 25 cantanti in gara nei primi due appuntamenti con la kermesse, ovvero l'1 e il 2 febbraio. Dopodiché il pubblico potrà risentire tutte le canzoni in gara, arrivando poi alla quarta serata con le attesissime cover e decretando il vincitore con la chiusura di sabato 5 febbraio. Ecco, quindi, tutti brani che sono già disponibili su Spotify, pronti all'ascolto e alla condivisione.

1. Giusy Ferreri– Miele

2. Highsnob & Hu– Abbi cura di te

3. Fabrizio Moro– Sei tu

4. Aka7even– Perfetta così

5. Massimo Ranieri– Lettera di là dal mare

6. Dargen D’Amico– Dove si balla

7. Irama– Ovunque sarai

8. Ditonellapiaga e Rettore– Chimica

9. Michele Bravi– L'inverno dei Fiori

10. Rkomi– Insuperabile

11. Mahmood & Blanco– Brividi

12. Gianni Morandi– Apri tutte le porte

13. Tananai– Sesso Occasionale

14. Elisa– O forse sei tu

15. Rappresentante di lista– Ciao Ciao

16. Iva Zanicchi– Voglio amarti

17. Achille Lauro– Domenica

18. Matteo Romano– Virale

19. Ana Mena–Duecentomila ore

20. Sangiovanni– Farfalle

21. Emma– Ogni volta è così

22. Yuman– Ora e qui

23. Le Vibrazioni– Tantissimo

24. Giovanni Truppi– Tuo padre, mia madre, Lucia

25. Noemi– Ti amo non lo so dire

La canzoni più ascoltate del Festival

Le canzoni in gara sono già disponibili su Spotify dove ci sono stati già i primi ascolti e alcune delle canzoni hanno già superato dei record. La prima ad aver raggiunto in nemmeno 48 ore un record è "Brividi" di Mahmood e Blanco, tra le più ascoltate sulla piattaforma, ma sul podio troviamo anche La Rappresentante di Lista con la sua "Ciao ciao" e anche Rkomi che è riuscito a far ballare gli italiani sulle note di "Insuperabile". Attualmente la classifica provvisoria a seguito delle votazioni, dopo le prime due puntate del Festival, vede in prima posizione Elisa con la sua "O forse sei tu", mentre all'ultimo posto "Duecentomila ore" di Ana Mena che pare non aver convinto troppo il pubblico. Alto in classifica con un bel quinto posto è Gianni Morandi con "Apri tutte le porte" scritta da Jovanotti.