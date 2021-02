Torna la Champions League con gli ottavi di finale. In corsa ci sono ancora tre squadre della Serie A: la Juventus, l'Atalanta e la Lazio. Il calendario delle partite degli ottavi di Champions 2020-2021 prevede che gli ottavi d'andata si disputino tra il 16 e il 24 febbraio, mentre le gare di ritorno si terranno tra il 9 e il 17 marzo. Tutti gli incontri prenderanno il via alle ore 21.

Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League

Ecco le 16 squadre che si sono qualificate agli ottavi di Champions League 2020/2021

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Lipsia

Borussia Moenchengladbach

Paris Saint Germain

Juventus

Atalanta

Lazio

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Porto

Atletico Madrid

Barcellona

Real Madrid

Siviglia

Ottavi Champions League, il calendario con date e orari di andata e ritorno

Ecco il calendario degli ottavi di finale di Champions League comunicato dalla Uefa:

Martedì 16 febbraio ore 21

Barcellona – Psg

Lipsia – Liverpool

Mercoledì 17 febbraio ore 21

Porto – Juventus

Siviglia – Borussia Dortmund

Martedì 23 febbraio ore 21

Atletico Madrid – Chelsea

Lazio – Bayern Monaco

Mercoledì 24 febbraio ore 21

Atalanta – Real Madrid

Borussia Moenchengladbach – Manchester City

Martedì 9 marzo ore 21

Juventus – Porto

Borussia Dortmund – Siviglia

Mercoledì 10 marzo ore 21

PSG – Barcellona

Liverpool – Lipsia

Martedì 16 marzo ore 21

Manchester City – Borussia Moenchengladbach

Real Madrid – Atalanta

Mercoledì 17 marzo ore 21

Bayern Monaco – Lazio

Chelsea – Atletico Madrid

Champions League, dove vedere le partite degli ottavi

Le partite degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 saranno trasmesse tutte in diretta da Sky, che detiene l'esclusiva su dodici delle sedici partite degli ottavi. Quattro incontri si potranno seguire in chiaro su Canale 5, tra questi anche Juventus-Porto e Bayern Monaco-Lazio.

Dove si giocano le partite degli ottavi di Champions League

A causa della pandemia e precisamente della variante inglese tre partite d'andata degli ottavi della Champions League non si terranno nella sede originaria. La Germania vieta l'ingresso sul proprio territorio da chi vive in Inghilterra. Situazione identica per Atletico Madrid-Chelsea, anche il governo spagnolo ha delle regole ferree per i voli dal Regno Unito. La sfida tra Colchoneros e Blues si disputerà a Budapest, che sarà il teatro anche di Borussia-Moenchengladbach-Manchester City e di Lipsia-Liverpool. Confermati gli orari e le date degli incontri.