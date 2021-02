La gara tra Atletico Madrid e Chelsea, valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, si giocherà all'Arena Națională di Bucarest il 23 febbraio 2021. Il club spagnolo ha concordato con la UEFA di cambiare la sede mantenendo la data, 23 febbraio, alle 21:00 in Spagna, visto le restrizioni all'ingresso in Spagna per i voli dal Regno Unito emanate dal governo di Pedro Sanchez dopo i casi di "variante inglese" del Coronavirus che si stanno diffondendo in tutta Europa. La situazione pandemica nel paese iberico è piuttosto complessa e onde evitare altri peggioramenti è stato interdetto l’accesso ai viaggiatori provenienti da alcuni paesi esteri tra cui l’Inghilterra.

Di fronte all'impossibilità della squadra britannica di recarsi a Madrid, dopo che le restrizioni di ingresso sono state estese oltre la data della partita, il club colchonero ha sondato diverse alternative nei giorni scorsi in paesi con misure di contenimento del Covid-19 che permettessero l'approdo della società londinese senza problemi ed è stato concordato con la UEFA che la sede della prima sfida sarà lo stadio della capitale rumena.

Non si tratta dell'unico match che verrà disputato in questa modalità visto che due partite valida per i sedicesimi di finale di Europa League verranno disputate in Italia: Real Sociedad-Manchester United si giocherà all'Allianz Stadium di Torino mentre Arsenal-Benfica verrà disputata allo stadio Olimpico di Roma.

Il comunicato

Questa la nota del club spagnolo in merito alla nuova sede del match di Champions League: "La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra la nostra squadra e il Chelsea, che doveva essere disputata al Wanda Metropolitano martedì 23 febbraio alle 21:00, si giocherà finalmente all'Arena Națională di Bucarest, capitale della Romania. L'Atlético Madrid desidera ringraziare la Federcalcio rumena per il suo aiuto e la collaborazione nell'ospitare questa partita a Bucarest".