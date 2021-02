L'Allianz Stadium sarà il palcoscenico stabilito dall'Uefa per la sfida di Europa League tra Manchester United e Real Sociedad. A confermare ufficialmente tale decisione è stata la stessa Uefa che farà giocare il sedicesimo di finale a Torino. Il match è in programma giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 17:55 e inizialmente si sarebbe dovuto disputare regolarmente a San Sebastian, alla ‘Reale Arena‘, stadio di casa della Sociedad, ma le restrizioni del Governo spagnolo sui viaggiatori che entrano nel Paese dall'Inghilterra non ha permesso la trasferta ai diavoli rossi.

Dunque, Real Sociedad-Manchester United, valido per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League si giocherà nello stadio di proprietà della Juventus, come campo neutro. La pandemia di Covid 19 che non accenna a fermarsi ha spinto infatti in queste ultime settimane ad alzare ancor più i criteri di controllo, spingendo la Spagna a frenare l'entrata da parte di persone provenienti da alcuni Paesi a forte rischio, tra cui l'Inghilterra.

Ovviamente, l'Allianz Stadium sarà rigorosamente a porte chiuse e questo non impatterà sulla Real Sociedad quanto l'obbligo comunque di effettuare una trasferta aggiuntiva invece di restare tranquillamente nella propria città. La decisione, dunque, è stata resa necessaria per seguire i protocolli e da parte dei entrambe le società impegnate c'è stata massima collaborazione. La stessa Uefa, infatti, nel comunicato emesso ha sottolineato la disponibilità dei due club ad accettare la scelta presa, senza alcun tentennamento. Così come ha evidenziato la totale apertura da parte sia della Federcalcio italiana che della Juventus, proprietaria dell'impianto.

La società spagnola aveva provato fino alla fine a far disputare la partita a San Sebastian ma ha poi dovuto gettare la spugna: "La Real Sociedad si rammarica dei disagi che questa situazione può generare e desidera ringraziare la Juventus per le strutture offerte grazie alle quali ospitare la partita" ha scritto in una nota ufficiale emessa sui propri profili social.