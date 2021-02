Dopo aver ufficializzato che All'Allianz Stadium si Torino andrà in scena la sfida tra Real Sociedad e Manchester United, la Uefa ha resto noto che la sfida tra Benfica e Arsenal, valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League, si disputerà sempre in Italia, ma all'Olimpico di Roma. Nessuna variazione della gara, infatti il match si giocherà sempre giovedì 18 febbraio alle ore 21. I motivi sono legati alle restrizioni imposte dal governo britannico per il contagio da Covid-19.

E così ancora una volta l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto la Uefa a rivedere nuovamente le proprie decisioni iniziali. Per fronteggiare al blocco dei voli in Regno Unito e le rigide disposizione per tutti coloro i quali rientrano dal Portogallo, l'ente organizzatore ha potato per una nuova sistemazione, in campo neutro, in vista della sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Benfica e Arsenal. La gara si disputerà a Roma, sul prato verde dello Stadio Olimpico. E non è escluso che anche il ritorno si possa disputare in Italia.

Nel pomeriggio ufficializzata Real Sociedad-United a Torino

Già nella giornata di ieri si era avuto il sentore che la Uefa avesse potuto prendere questa decisione. E così è stato. Prima la decisione di far disputare Real Sociedad-Manchester United in Italia, precisamente a Torino, nel fortino della Juventus All'Allianz Stadium, e poi l'ufficialità che anche Benfica-Arsenal dovrà giocarsi in Italia. Roma, la Capitale, sarà lo scenario di questa sfida valida per i sedicesimi d'andata dell'Europa League.

La scelta dell'impianto casa di Roma e Lazio, è giunta al termine di un confronto che ha visto la Uefa obbligata a cambiare sede. La Uefa ha apprezzato molto la partecipazione dell'Italia all'organizzazione dell'evento: "La UEFA desidera esprimere la sua gratitudine al Benfica e all'Arsenal per il loro sostegno, così come alla Federcalcio italiana e alla Roma per la loro assistenza e per aver accettato di organizzare la partita". Il match sarà ovviamente disputato a porte chiuse.