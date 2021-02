La sfida valida per gli ottavi di finale tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City si giocherà in campo neutro a Budapest. Sarà dunque la Puskas Arena ad ospitare la sfida tra le due squadre. La decisione, così come accaduto già per Lipsia-Liverpool, sarà ufficializzata a breve dalla Uefa. Il tutto è avvenuto per via delle restrizioni legate al Covid del governo tedesco che impediscono alle società inglesi di volare in Germania. Il match si giocherà il prossimo 24 febbraio come da calendario e non dovrebbe subire modifiche in attesa del comunicato della Uefa.

Una decisione inevitabile dato che già il match del Lipsia contro la squadra di Klopp era stato spostato sempre in Ungheria per gli stessi motivi. Una situazione che si è resa necessaria dopo le ultime restrizioni imposte dal governo tedesco che di fatto hanno categoricamente vietato ai viaggiatori dei Paesi con un alto numero di contagi, tra i quali anche quelli provenienti dall'Inghilterra, di recarsi in Germania. La Uefa ha trovato una soluzione in tempi brevissimi per consentire lo svolgimento della sfida per gli ottavi di finale e non bloccare la competizione europea tra club.

Scongiurata dunque l'ipotesi di un rinvio della sfida, la Uefa ha voluto infatti agire subito trovando una soluzione celere. Manca solo l'ufficialità da parte dell'organo europeo per decretare la nuova sede che ospiterà la sfida tra il club tedesco e quello inglese con i Citizens allenati da Pep Guardiola. La Uefa, in realtà, in questo momento sta provvedendo a cambiare le sedi anche di altre partite, soprattutto di Europa League sperando di poter permettere a tutte le squadre di giocare in totale sicurezza senza alcun pericolo di contagio (che resta comunque ma con minori possibilità rispetto ai Paesi maggiormente colpiti dal virus).