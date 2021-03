Borussia Dortmund-Siviglia finisce con il punteggio di 2-2. La squadra di Terzic accede così ai quarti di finale di Champions League per via del successo del Borussia Dortmund per 3-2 nel match d'andata al ‘Sanchez Pizjuan'. Il passaggio del turno arriva grazie alla doppietta di Haaland e al rigore di En-Nesyri realizzato dagli ospiti. L'attaccante norvegese è diventato anche il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League in sole 14 presenze. Il detentore di questo record era Harry Kane che aveva segnato 20 gol ma in 24 gare.

Il gol di Haaland chiude il primo tempo

Nell'11 titolare Terzic si è affidato inevitabilmente a bomber Haaland in attacco con Thorgan Hazard e Reus.In difesa c'è Emre Can in stile Juventus-Atletico Madrid al fianco di Hummels, con Bellingham a centrocampo insieme a Dahoud e Delaney. Lopetegui in attacco si affida a Suso, En-Nesyri e Ocampos con Koundè in difesa e Rakitic inizialmente in panchina. L'inizio di gara è tutto di marca spagnola con Ocampos che ha subito provato ad impensierire la squadra di Terzic ma Htiz ha respinto con un colpo di reni da manuale. Il Siviglia continua il suo pressing verso la porta del Borussia ancora una volta con una grande giocata di Ocampos che dopo un tunnel su Emre Can, serve sulla corsa l'altro ex Milan, Suso, che di destro calcia in porta.

La palla finisce di poco fuori. La reazione dei tedeschi sta tutta in un tiro dalla distanza di Bellingham che però non ha per nulla impensierito Bono. A fare la partita è però sempre il Siviglia, pericolosissimo più volte con i tagli di Ocampos e Suso verso il centro. Ma nel momento migliore degli spagnoli, segna il Borussia Dortmund. Sugli sviluppi di un'azione sviluppatasi a sinistra, Reus sfrutta un disimpegno difensivo errato della squadra di Lopetegui e serve Haaland al centro dell'area di rigore che mette in rete il gol numero 101 in 141 partite ufficiali. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Erling Haaland con questa rete diventa il primo giocatore nella storia a segnare 20 gol dopo le sue prime 14 partite in Champions League.

Nella ripresa il Borussia la chiude

Il secondo tempo si riapre subito con un sinistro di Hazard che va vincessimo al palo della porta difesa da Bono dopo un assist al bacio di Haaland. Il Siviglia sembra aver perso l'entusiasmo che aveva prima di iniziare la partita con la piena consapevolezza di poter recuperare il risultato. I tedeschi hanno così sfruttato molto gli spazi lasciati liberi dalla difesa ospite e hanno nuovamente approfittato segnando il gol del 2-0 ancora una volta con Haaland. Il norvegese di forza, in area di rigore, ha letteralmente spostato con il corpo Fernando mettendo in rete un pallone da posizione defilata con uno scavetto che ha superato Bono. L'arbitro va a vedere al Var l'episodio e annulla il gol decretando rigore per il Borussia Dortmund per via di un precedente fallo sul norvegese.

Lo stesso Haaland si presenta dal dischetto ma si fa parare il rigore da Bono. Sembrava si potesse restare sull'1-0 e invece l'arbitro fa ripetere il penalty. Haaland questa volta fa centro scatenando la reazione degli avversari per aver esultato davanti allo stesso Bono (che precedentemente l'aveva provocato). Sono attimi di scaramucce reciproche prima che ritorni la calma. Gli ospiti in questo frangente trovano anche il gol con un calcio di rigore realizzato da En-Nesyri dopo il fallo commesso in area da Emre Can su De Jong. Nel finale il Papu Gomez cerca di animare l'azione d'attacco del Siviglia e trova il gol del 2-2 nel finale ancora con En-Nesyri ma a quel punto è troppo tardi e il Borussia difende bene il risultato e si porta a casa la qualificazione.