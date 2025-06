“L’Inter morirà”: i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

"L'Inter morirà". I tifosi del Fluminense sono sicuri di eliminare l'Inter dal Mondiale per Club e per le strade di Charlotte, in attesa della partita, uno dei cori più ascoltati è questo che fa riferimento alla sconfitta del club nerazzurro e al passaggio del turno dei brasiliani ai quarti di finale del torneo.

Il Flu crede nell'impresa contro l'Inter e a Renato Portaluppi lo dice apertamente nella conferenza stampa alla vigilia della partita: "L'atteggiamento è fondamentale in una partita così importante. Ma il fatto che una squadra come l’Inter sia favorita dipende soprattutto da ragioni economiche: se vai al mercato con 1000 reais, puoi comprare quello che vuoi, se vai con 100 hai meno scelta. È un po’ quello che succede nel calcio, l’Europa ha 1000 reais, noi 100… Ma tutto dipenderà dalla testa dei giocatori…".

Il coro dei tifosi del Fluminense è stato documentato da TNT Sports BR e da Sportitalia, diventando virale sui social nel giro di poche ore. Chiaramente si parla della ‘morte' sportiva e non di altro, che evidenzia la sicurezza dei supporter del Flu in favore della loro squadra.

"L'Inter morirà": i tifosi del Fluminense sono sicuri di eliminare i nerazzurri

A poche ore di distanza dal fischio d'inizio della partita tra Inter e Fluminense i tifosi brasiliani hanno mostrato la loro sicurezza nei confronti dei nerazzurri: la maggior parte dei supporter del Flu è sicura che la squadra di Renato Gaucho può eliminare l'Inter e andare ai quarti del FIFA Club World Cup.

Il club di Rio de Janeiro si è qualificato agli ottavi piazzandosi al secondo posto del gruppo F, alle spalle del Borussia Dortmund: una vittoria e due pareggi per il Flu, che hanno messo in mostra un buon impianto difensivo e sperano che possa funzionare anche contro i nerazzurri di Cristian Chivu.