Dove vedere in diretta tv e in chiaro le partite delle squadre italiane impegnate in Champions League? Sarà Mediaset a trasmettere su Canale 5, la rete ammiraglia, almeno una delle gare in calendario per la fase a gironi. Saranno contenti i tifosi di Inter e Juventus, non altrettanto quelli di Atalanta e Lazio. Come si evince dal palinsesto e dalla programmazione, le formazioni di Gasperini e Simone Inzaghi non figurano nella lista degli incontri, ripartiti solo tra bianconeri e nerazzurri. Tre i match per la squadra di Antonio Conte (andata e ritorno contro Borussia Mönchengladbach, trasferta al Santiago Bernabue contro il Real Madrid), altrettanti per la ‘vecchia signora' (andata e ritorno contro il Barcellona, la sfida con il Ferencvaros all'Allianz Stadium).

Quando inizia la Champions? La prima giornata della fase a gironi si gioca martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. La Juventus è la prima delle italiane a debuttare: lo farà di martedì in Ucraina contro la Dinamo Kiev alle ore 18.55 mentre nello stesso giorno sarà alle 21 il fischio d'inizio per la Lazio (in casa col Borussia Dortmund); mercoledì tocca ad Atalanta (in Danimarca contro il Midtjylland) e Inter (a San Siro ospita il Mönchengladbach)

Partite in chiaro Champions League fase a gironi

Una partita a settimana delle sei giornate che caratterizzano la fase a gironi. Ecco quali sono gli incontri che Canale 5 trasmetterà in diretta tv e in chiaro alle ore 21. Si comincia mercoledì 21 ottobre con Inter-Borussia Mönchengladbach, il 28 invece toccherà al big match Juventus-Barcellona. Una settimana dopo (3 novembre) è da non perdere Real Madrid-Inter (con Hakimi ex di turno). Il 24 novembre, dopo la pausa, a Torino sarà la volta degli ungheresi del Ferencvaros. Le ultime due gare della fase a gironi (martedì 1 e 8 dicembre) vedranno il ritorno dell'Inter a Mönchengladbach e dei bianconeri al Camp Nou, nella tana di Messi.

Mercoledì 21 ottobre ore 21 Inter-Borussia Mönchengladbach

Mercoledì 28 ottobre ore 21 Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre ore 21 Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre ore 21 Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre ore 21 Borussia Mönchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre ore 21 Barcellona-Juventus