video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia sono le partite valide per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Le sfide sono in programma oggi, lunedì 1 luglio. La prima partita si giocherà alle ore 18:00, la seconda alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere le due partite in diretta tv in chiaro e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia sono le partite valide per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Le sfide sono in programma oggi, lunedì 1 luglio. La prima partita si giocherà alle ore 18:00, la seconda alle ore 21:00. I francesi campioni del mondo in carica arrivano a questa gara dopo aver incredibilmente centrato l'obiettivo del passaggio del turno chiudendo la fase a gironi solo al secondo posto. Situazione uguale per quanto riguarda il Belgio di Tedesco che ha chiuso in seconda posizione dopo aver giocato un gruppo E stranissimo terminato con quattro Nazionale a quota 4 punti totali.

Dall'altra parte si affrontano poi altre due Nazionali con percorsi totalmente differenti. Da una parte il Portogallo di Cristiano Ronaldo che dopo le prime due vittorie nella fase a gironi, ha poi perso l'ultima sfida contro la Georgia. I 6 punti hanno però permesso il passaggio del turno alla squadra di Martinez senza grossi problemi. La Slovenia invece ha chiuso con 3 punti il gruppo C passando tra le migliori terze. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere le due partite degli Europei in programma oggi in diretta tv in chiaro e in streaming.

Cristiano Ronaldo in azione col Portogallo.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Le partite in programma oggi, lunedì 1 luglio, sono dunque due: Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia. Siamo nel pieno degli ottavi di finale degli Europei in partita a eliminazione diretta.

Leggi anche I risultati di martedì 25 giugno agli Europei di calcio 2024

18:00 – Francia-Belgio: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport

21:00 – Portogallo-Slovenia: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport

Dove vedere Francia-Belgio in tv e streaming

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. L'emittente, che ha i diritti in esclusiva di tutti gli Europei garantirà a tutti gli abbonati la sfida sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming sull'app Sky Go – scaricabile su dispositivi mobili – riservata sempre e solo per gli abbonati e su NOW. Telecronaca affidata a Davide Polizzi con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Portogallo-Slovenia in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

La sfida tra Portogallo e Slovenia sarà invece trasmessa in chiaro e in diretta tv su Rai Uno e anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. In streaming la visione della sfida sarà garantita sulla piattaforma di Rai Play scaricabile tramite app su dispositivi mobili o raggiungibile attraverso il sito. Per gli abbonati all'emittente satellitare invece la partita sarà disponibile in streaming sull'app di Sky Go e su NOW.