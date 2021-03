Il Manchester City vola ai quarti di Champions. La squadra di Pep Guardiola ha archiviato in scioltezza la pratica Borussia Monchengladbach, bissando il 2-0 ottenuto all'andata, con lo stesso risultato anche nel match di ritorno disputato a Budapest. Decisivi in avvio di partita i gol di De Bruyne e Gundogan per mettere al tappeto la formazione tedesca. Ora la formazione inglese dovrà sfatare quello che è un vero e proprio tabù: nelle ultime 3 stagioni infatti i Citizens si sono sempre fermati ai quarti in Europa

Guardiola per il match di Budapest schiera un Manchester City senza attaccanti, lasciando in panchina Sterling, Gabriel Jesus e Aguero con tridente atipico Mahrez, Foden, Bernardo Silva. Una situazione che non incide, in linea con i dettami del tecnico catalano, sul peso offensivo della formazione capolista in Premier, che non ha difficoltà a chiudere la pratica in 18’. Due azioni prolungate infatti portano alle reti al 12’ e 6’ più tardi di De Bruyne (bellissima la sua conclusione dal limite) e Gundogan. Una mazzata per il Borussia che vede affievolirsi ulteriormente le già flebili speranze di rimonta e si rende pericoloso solo in un'occasione con Embolo.

Nella ripresa girandola di cambi da una parte e dall’altra senza particolari sussulti. La formazione di Guardiola non corre particolari rischi, contro i tedeschi che nel computo delle due gare hanno fatto davvero pochissimo per creare grattacapi al Manchester City. Nessun problema dunque per la corazzata inglese, che prosegue nella sua trionfale stagione e ora aspetta di conoscere il nome della prossima avversaria in occasione del sorteggio dei quarti di Champions in programma venerdì 19 marzo alle 12.

Il tabellino di Manchester City-Borussia Monchengladbach

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias (70′ Laporte), Stones, Cancelo (63′ Zinchenko); Gundogan (70′ Sterling), Rodri (63′ Fernandinho), De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva (75′ Aguero), Foden. All. Guardiola

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl (80′ Traoré), Thuram (65′ Plea); Embolo (65′ Wolf). All. Rose

Ammoniti: Cancelo (M), Lainer (B), Fernandinho (M)

Marcatori: 12′ De Bruyne, 18′ Gundogan