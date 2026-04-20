Donnarumma si tuffa in mezzo ai tifosi del Manchester City: viene trascinato via dalla sicurezza

Al termine del match vinto dal Manchester City sull’Arsenal, Gigio Donnarumma non si è trattenuto e si è tuffato tra i tifosi del City in tribuna, finché non sono intervenuti gli steward a trascinarlo via.

Se qualcuno pensa che i tifosi del Manchester City non amino Gigio Donnarumma e non gli riconoscano un ruolo di primo piano nelle fortune della squadra allenata da Pep Guardiola, beh, si sbaglia di grosso. E non è certo un errore come quello che ha regalato il momentaneo pareggio nel big match con l'Arsenal, poi vinto dal City, a far cambiare idea al popolo ‘sky blue'. Basta vedere la scena di gioia selvaggia che ha coinvolto portiere e tifosi a fine match, finché la sicurezza non lo ha trascinato via, per capire che c'è reciprocità di sentimenti molto forti.

Del resto non potrebbe essere diversamente, visto il rendimento molto elevato di Donnarumma da quando lo scorso anno ha lasciato il PSG e si è accasato al City. In questa stagione il suo ruolino dice ben 15 clean sheet su 38 presenze complessive e parecchie parate che hanno salvato il risultato (un paio decisive anche ieri dopo l'errore, qui sotto quella contro il Liverpool lo scorso febbraio).

La gioia incontenibile di Gigio Donnarumma al termine di Manchester City-Arsenal: si tuffa tra i tifosi

La papera da cui è scaturito il gol di Havertz poco dopo il vantaggio iniziale segnato da Cherki è stata cancellata dalla rete della vittoria per il City di Haaland a metà secondo tempo. E al fischio finale Gigio, evidentemente liberatosi del peso dell'errore, è corso dietro la sua porta e si è lanciato in mezzo ai tifosi delle prime file, che lo hanno sommerso in un abbraccio che probabilmente sarebbe durato ancor di più se non fossero intervenuti un paio di steward a portare via il 27enne portiere stabiese per motivi di sicurezza.

L'euforia di Donnarumma e di tutto l'ambiente del Manchester City è abbondantemente giustificata dall'aver riportato clamorosamente il destino della Premier League 2025/26 nelle proprie mani, quando ormai da settimane sembrava vinta dall'Arsenal.

La squadra di Arteta ha perso le ultime due partite (prima in casa col Bournemouth, poi ieri lo scontro diretto a Etihad Stadium), consentendo a Rodri e compagni di portarsi a soli tre punti di distacco con una partita in meno. Il recupero di martedì in trasferta a Burnley potrebbe dunque riportare le due contendenti a pari punti quando mancheranno cinque partite alla fine. Uno scenario davvero inimmaginabile, che rischia di scrivere l'ennesima delusione per i Gunners.