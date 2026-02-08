Donnarumma fa una parata ai limiti dell’impossibile, Guardiola e Haaland lo esaltano: “Il migliore”

Gigio Donnarumma ha realizzato la parata più bella della stagione in Liverpool-Manchester City. Un intervento ai limiti dell’impossibile esaltato da Haaland e dal tecnico Guardiola.

Il finale di partita di Liverpool-Manchester City è da consegnare direttamente alla storia di questa Premier League. Dire che è successo di tutto è riduttivo. Di sicuro si può dire che la differenza l'hanno fatta i portieri. Alisson ha regalato un rigore al City, Donnarumma ha fatto una parata capolavoro, che gli ha portato elogi sperticati da parte pure di Haaland e Guardiola. Un intervento che è già il più bello dell'intera Premier League 2025-2026.

Liverpool-Manchester City 1-2

Il Liverpool vuole vincere, deve farlo per non perdere contatto con la zona Champions, ci prova e il vantaggio lo trova al 73′ quando Szoboszlai si inventa un gol pazzesco. Un calcio di punizione magistrale, divino, che fa venire in mente quello famosissimo di Roberto Carlos, 1-0 ed Anfield esplode. La partita sembra indirizzata, ma il Manchester City pareggia con Bernardo Silva, servito da Haaland, all'84' è 1-1. Nel recupero Alisson travolge Matheus Nunes: calcio di rigore, Haaland non si fa pregare, ed è 2-1.

Donnarumma vola sul tiro di Mac Allister

Il Liverpool continua a spingere, al 98′ l'argentino Mac Allister scaglia una conclusione dal limite. Pare un tiro vincente, lo sarebbe probabilmente con quasi tutti i portieri, ma nel Manchester City c'è Donnarumma che vola e con la mano aperta riesce a respingere il tiro, pure deviato da una compagno di squadra. Parata pazzesca. Sembrava un gol fatto, ma il pallone non è entrato. Guardiola viene immortalato dalle telecamere e pure lui sembra non credere a quello che ha appena compiuto il portiere italiano.

La partita continua e le emozioni non mancano. Cherki segna il gol del 3-1, lo festeggia togliendosi pure la maglia. Ma il gol viene annullato. Al 103′ viene espulso Szoboszlai, che in una mezz'oretta è passato dall'essere l'eroe a uno dei ‘cattivi' della partita. Il Manchester City si prende i tre punti e si mette a sei lunghezze dall'Arsenal capolista.

L'espressione di Guardiola e le parole di Haaland

Guardiola dopo essersi messo le mani nei capelli, replica la parata mimandola in panchina che è stata presa dai social del City subito in prestito. Poi il punto lo ha messo Erling Haaland che parlando di quella parata e del suo amico Donnarumma ha detto: "Per me è una cosa fuori dal mondo, questa parata ancora una volta dimostra anche perché è il migliore al mondo".