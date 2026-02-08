Calcio
video suggerito
video suggerito

Donnarumma fa una parata ai limiti dell’impossibile, Guardiola e Haaland lo esaltano: “Il migliore”

Gigio Donnarumma ha realizzato la parata più bella della stagione in Liverpool-Manchester City. Un intervento ai limiti dell’impossibile esaltato da Haaland e dal tecnico Guardiola.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il finale di partita di Liverpool-Manchester City è da consegnare direttamente alla storia di questa Premier League. Dire che è successo di tutto è riduttivo. Di sicuro si può dire che la differenza l'hanno fatta i portieri. Alisson ha regalato un rigore al City, Donnarumma ha fatto una parata capolavoro, che gli ha portato elogi sperticati da parte pure di Haaland e Guardiola. Un intervento che è già il più bello dell'intera Premier League 2025-2026.

Liverpool-Manchester City 1-2

Il Liverpool vuole vincere, deve farlo per non perdere contatto con la zona Champions, ci prova e il vantaggio lo trova al 73′ quando Szoboszlai si inventa un gol pazzesco. Un calcio di punizione magistrale, divino, che fa venire in mente quello famosissimo di Roberto Carlos, 1-0 ed Anfield esplode. La partita sembra indirizzata, ma il Manchester City pareggia con Bernardo Silva, servito da Haaland, all'84' è 1-1. Nel recupero Alisson travolge Matheus Nunes: calcio di rigore, Haaland non si fa pregare, ed è 2-1.

Donnarumma vola sul tiro di Mac Allister

Il Liverpool continua a spingere, al 98′ l'argentino Mac Allister scaglia una conclusione dal limite. Pare un tiro vincente, lo sarebbe probabilmente con quasi tutti i portieri, ma nel Manchester City c'è Donnarumma che vola e con la mano aperta riesce a respingere il tiro, pure deviato da una compagno di squadra. Parata pazzesca. Sembrava un gol fatto, ma il pallone non è entrato. Guardiola viene immortalato dalle telecamere e pure lui sembra non credere a quello che ha appena compiuto il portiere italiano.

Leggi anche
Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per Guardiola

La partita continua e le emozioni non mancano. Cherki segna il gol del 3-1, lo festeggia togliendosi pure la maglia. Ma il gol viene annullato. Al 103′ viene espulso Szoboszlai, che in una mezz'oretta è passato dall'essere l'eroe a uno dei ‘cattivi' della partita. Il Manchester City si prende i tre punti e si mette a sei lunghezze dall'Arsenal capolista.

L'espressione di Guardiola e le parole di Haaland

Guardiola dopo essersi messo le mani nei capelli, replica la parata mimandola in panchina che è stata presa dai social del City subito in prestito. Poi il punto lo ha messo Erling Haaland che parlando di quella parata e del suo amico Donnarumma ha detto: "Per me è una cosa fuori dal mondo, questa parata ancora una volta dimostra anche perché è il migliore al mondo".

Calcio
Manchester City
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
L'Italia vince 6 medaglie in un giorno: cinque bronzi e un argento. Vonn si rompe una gamba
Goggia bronzo in un clima surreale: "L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato"
Lindsey Vonn cade rovinosamente con il crociato già rotto: urla disperate nel silenzio di Cortina
Lollobrigida oro, la sorella Giulia: “Ho preso mio nipote e sono corsa da lei perché sapevo”
L'impresa di Lorello, vince il bronzo a sorpresa nel pattinaggio di velocità all’esordio olimpico
Fischnaller fa il bis dopo Pechino e si prende il bronzo nello slittino singolo: ottava medaglia per l'Italia
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views