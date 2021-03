Questa volta al Barcellona non è riuscito il miracolo come nel 2017. Al Paris Saint-Germain dopo il 4-1 al Camp Nou è bastato il pareggio nel match di ritorno degli ottavi di Champions League per conquistare la qualificazione al prossimo turno. Al Parco dei Principi è finita 1-1 con i gol dei soliti Mbappé e Messi, con quest'ultimo che ha fallito anche un calcio di rigore. Dopo Cristiano Ronaldo dunque anche il campione argentino saluta la massima competizione continentale. Buone notizie invece per gli italiani Florenzi, Verratti e Kean che proseguono nella loro avventura continentale

L’approccio alla partita del Barcellona è stato perfetto, con Keylor Navas che ha avuto il suo bel da fare. Dembélé prima e Dest poi hanno testato i riflessi dell’ex Real Madrid, aiutato nella seconda occasione dalla traversa. Alla prima occasione però è il Psg a passare: sugli sviluppi di un’azione offensiva, intervento del Var per richiamare l’attenzione dell’arbitro su un contatto Lenglet-Icardi. Rigore ineccepibile e chance che Mbappé non si lascia scappare per l’1-0.

La reazione del Barcellona è stata veemente con Messi protagonista, nel bene e nel male. L'argentino prima ha segnato il gol del pareggio (il 120° in Champions della sua carriera) con una bordata da fuori area, ma poi ha fallito il rigore (concesso per un contatto tra Kurzawa, graziato del secondo giallo, e Griezmann) del sorpasso facendosi ipnotizzare da Navas, aiutato anche in questo caso dai legni.

Nella ripresa il match è rimasto divertente soprattutto per merito del Barcellona che con grande generosità ha provato a riaprire il discorso qualificazione, scontrandosi però contro il muro difensivo dei Bleus. Se Messi ha sciupato un'ottima opportunità sotto porta, Busquets ha trovato sulla sua strada ancora un super Navas. E così la gara è scivolata verso il fischio finale, tra l'esultanza dei padroni di casa e la delusione degli ospiti.