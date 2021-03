Il risultato di Psg-Barcellona si è sbloccato grazie ad un episodio da moviola. Nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions decisivo il Var che ha permesso all'arbitro di sanzionare un fallo, che era sfuggito sia a lui che ai suoi collaboratori. Punito con il calcio di rigore per la squadra di casa un pestone di Lenglet a Icardi, a palla "lontana". Nel finale della prima frazione, poi altro penalty per un contatto Kurzawa-Griezmann, anche in questo caso decisione giusta.

VAR decisivo sul rigore trasformato da Mbappé

Nel corso del primo tempo di Psg-Barcellona lavoro extra per la sala Var. Azione offensiva per i padroni di casa che si conclude con un nulla di fatto. Sugli sviluppi della stessa a centro area, lontano dal pallone resta a terra molto dolorante Mauro Icardi. L'argentino ex Inter lamenta un colpo ricevuto da Lenglet e non sanzionato dal direttore di gara. I replay mostrano infatti che il centrale correndo ha rifilato un pestone al centravanti avversario proprio all'altezza della caviglia. Lenglet guarda il pallone e non si accorge di colpire Icardi, procurando però a tutti gli effetti un danno. Dopo il ricorso all'on-field review, l'arbitro non ha potuto non fare dietrofront concedendo il penalty.

Fallo di Kurzawa su Griezmann

Dopo il gol di Mbappé il Barcellona ha trovato il pari con una perla di Leo Messi, che ha calciato da lontanissimo e ha battuto Navas. Allo scadere del primo tempo l'arbitro l'inglese Taylor ha decretato un calcio di rigore a favore del Barcellona. Fallo nettissimo di Kurzawa su Griezmann. Decisione ineccepibile anche se manca il secondo cartellino giallo all'esterno. Il VAR ha confermato. Dal dischetto si è presentato naturalmente Messi che però ha sbagliato, scegliendo la potenza, e trovando la risposta di Navas. Il portiere con l'aiuto della traversa ha sventato la minaccia. Grande intervento. Il VAR però ha rivisto tutto, per capire se Navas si fosse mosso prima. Tutto regolare.