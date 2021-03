Protagonista nel bene e nel male. Leo Messi ha conquistato la scena nel primo tempo di Paris Saint-Germain-Barcellona, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions. L'argentino prima ha siglato il gol del momentaneo pareggio con un'eccezionale conclusione dalla distanza, e poi ha fallito il calcio di rigore del sorpasso e della speranza.

Il gran gol di Messi in Psg-Barcellona

Il Barcellona nella notte del Parco dei Principi si è aggrappato al suo campione e giocatore più rappresentativo nella speranza di una clamorosa rimonta dopo il 4-1 dell'andata, come in occasione del 2017. I blaugrana hanno iniziato il match nel migliore dei modi, ritrovandosi però sotto dopo il penalty realizzato da Mbappé. A rimettere il discorso in parità ci ha pensato proprio la Pulce. L'argentino ha preso la mira dal limite e ha scagliato un vero e proprio siluro che si è insaccato nel sette senza lasciare scampo all'incolpevole Navas. Tiro bellissimo e perfetto quello del numero 10, per la 120a marcatura in Champions League che gli permette di portarsi a meno 15 da Cristiano Ronaldo nella classifica dei bomber di sempre.

Messi sbaglia il rigore: Navas e la traversa gli dicono di no

Dalla gioia alla delusione in pochi minuti. Leo Messi infatti poco dopo ha avuto sui piedi la possibilità di segnare la rete del 2-1 e del possibile sorpasso. Rigore concesso alla formazione di Koeman e pallone al capitano che però dal dischetto non è riuscito a superare Navas. La conclusione dell'argentino non troppo angolata, è stata intercettata con il corpo dal costaricense, con il pallone che è poi finito sulla traversa. Una grande delusione per Messi che per qualche secondo è rimasto fermo incredulo all'altezza del dischetto. Sarebbe stata l'opportunità per riaccendere la speranza di una possibile remuntada per il Barcellona.