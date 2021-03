Il Liverpool si qualifica per i quarti di Champions League. Un raggio di sole in una stagione che è diventata un incubo vero. La squadra guidata da Klopp dopo aver vinto 2-0 nella gara d'andata si impone con lo stesso punteggio anche nella gara di ritorno e così elimina il Lipsia, che nella passata stagione arrivò fino alle semifinali.

Splendido primo tempo

Come previsto le squadre di Klopp e Nagelsmann regalano un vero spettacolo. Nel primo tempo non si contano le palle gol, ma nessuno riesce a segnare. Incredibile. I Reds hanno la possibilità di fare gol dopo tre minuti con Mané, poi sono i tedeschi a essere pericolosi, Alisson c'è. Le occasioni si sommano per entrambe le squadre, quelle più grandi le hanno Forsberg e Diogo Jota che può mettere a segno il colpo del definitivo ko nel recupero ma sbaglia, con Salah solo davanti la porta.

Salah e Mané

Alla Puskas Arena di Budapest, dove si è disputata pure l'andata, la ripresa ha un copione simile, ma con una maggior prevalenza del Liverpool. Così è perché con il passare del tempo la squadra di proprietà della Red Bull perde le speranze e i Reds vogliono sbloccarsi, vogliono vincere anche la gara di ritorno, per provare pure a cancellare un momento orrendo – 6 sconfitte in fila in casa, evento mai successo in 129 anni di storia. Come nella gara d'andata in pochissimi minuti il Liverpool chiude i conti con il Lipsia. Al 70′ Salah chiude con un tiro preciso e perfetto un'azione bellissima, un gol pesante. Tre minuti dopo arriva il raddoppio che è liberatorio e ridà il sorriso a Klopp, il marcatore è Mané, 2-0 e partita chiusa. Tra tre settimane i Reds giocheranno i quarti di finale di Champions League (per la terza volta negli ultimi quattro anni). Non ci potrà essere van Dijk, ma magari Klopp e i suoi ci arriveranno con maggiore fiducia e qualche risultato migliore in più.