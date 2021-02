Il Liverpool ritrova il sorriso, e lo fa in Europa. La formazione di Jurgen Klopp ha battuto 2-0 il Lipsia nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Nella cornice di Budapest, dopo il divieto imposto dalla Germania ai voli provenienti dall'Inghilterra, i Reds hanno messo le premesse per la qualificazione ai quarti archiviando la pratica nella ripresa grazie alle reti di Salah e Mané che hanno giovato di due errori difensivi dei tedeschi. Appuntamento ora al 10 marzo ad Anfield Road per il ritorno.

Il primo tempo è un monologo del Liverpool, intenzionato a riscattarsi dopo le tre sconfitte consecutive in Premier League. La prima occasione del match è però per i padroni di casa con Dani Olmo, ex oggetto dei desideri di mercato del Milan che colpisce un palo clamoroso con un bel colpo di testa in torsione. Dopo il brivido iniziale, si scatenano i Reds che collezionano diverse occasioni con Salah, Firmino e Mané, rischiando di passare proprio nel finale con un tiro quasi da centrocampo di Robertson che per pochissimo non beffa l'ottimo Gulacsi.

Il secondo tempo segue il copione dei primi 45’. Dopo un intervento provvidenziale di Alisson, è il Liverpool a fare la partita approfittando degli errori dei tedeschi in difesa. Due interventi disastrosi di Sabitzer prima e di Mukiele poi, spianano la strada a Salah e Mané che si confermando implacabili di fronte all’incolpevole Gulacsi. Doppia mazzata per la compagine di Nagelsmann che prova a reagire, con Sabitzer e soprattutto Angelino e Hwang, ma alla fine si deve arrendere.

Il tabellino di Lipsia-Liverpool

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele (64′ Orban), Upamecano, Klostermann; Haidara (64′ Poulsen), Adams, Kampl (73′ Hwang), Angelino; Dani Olmo, Sabitzer; Nkunku. All. Nagelsman

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago (72′ Oxlade-Chamberlain); Salah, Firmino (72′ Shaqiri), Mané. All. Klopp

Marcatori: 53′ Salah, 58′ Mané

Ammoniti: Haidara, Mukiele, Nkunku, Angelino, Olmo, Henderson