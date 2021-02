Il Borussia sbanca Siviglia e lo fa grazie alla serata mostruosa del suo fenomeno offensivo, Haaland che decide il match e probabilmente anche la qualificazione ai quarti di finale di Champions: 3-2 esterno in attesa di chiudere la pratica a Dortmund.

Erling Braut Haaland ha deciso ancora una volta di prendersi lo scenario della Champions League e dimostrare al mondo intero di essere un vero e proprio fenomeno: a Siviglia, con i padroni di casa in vantaggio, la stella del Borussia Dortmund ha prima offerto l'assist per il pareggio a Dahoud per poi chiudere i conti con gli spagnoli segnando una doppietta personale. Il tutto 24 minuti, dal 19′ al 43′.

Un vantaggio che ha spianato la strada alla squadra tedesca che adesso ipoteca un passaggio ai quarti di finale più semplice del previsto contro il Siviglia che l'anno scorso toccò il cielo con un dito vincendo la finale di Europa League sull'Inter. Padroni di casa che partono molto bene e trovano il vantaggi con l'ex Milan Suso dopo soli 7 minuti. Ma è un classico fuoco di paglia per i tedeschi restano a guardare qualche minuto, il tempo necessario per riordinare le idee e sferrare tre colpi da ko. Tutti attraverso le giocate di Haaland, che spacca in due il primo tempo.

Il Dortmund prende confidenza e inizia a giocare di squadra come meglio sa fare, il Siviglia arretra e sbanda pericolosamente compromettendo il match che si stava incanalando sui giusti binari. Nella ripresa i tedeschi non pressano, lasciando spazio e manovra agli spagnoli obbligati ad aumentare ritmo e a scoprirsi a pericolose rimesse. Lopetegui poco prima dell'ora di gioco cambia il tridente in toto, dando nuova linfa al Siviglia senza mutarne l'assetto offensivo.

Il Siviglia però non riesce più a rientrare in partita. Bellingham sfiora il poker prima dell'ultimo sussulto dei padroni di casa con Oscar e del gol quasi al 90′ di de Jong. Il Borussia ha la forza fisica e mentale di gestire la situazione e amministrare il vantaggio fino al 90′ ipotecando una più che fattibile qualificazione ai quarti di finale.