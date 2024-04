video suggerito

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni Borussia Dortmund-Atletico Madrid si sfidano per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League: si giocherà alla Signal Iduna Park di Dortmund con diretta TV e streaming su Sky. Le probabili formazioni di Simeone e Terzic.

A cura di Vito Lamorte

Borussia Dortmund e Atletico Madrid si sfidano nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023-2024. La gara d'andata si è conclusa con il 2-1 in favore dei Colchoneros e pone in condizione di vantaggio la squadra di Diego Pablo Simeone in vista return match, che si giocherà alla Signal Iduna Park di Dortmund con diretta TV e streaming su Sky.

Al Civitas Metropolitano l'Atletico ha indirizzato la qualificazione grazie alle reti di De Paul e Lino ma nel finale il BVB ha riaperto ogni discorso grazie alla rete di Haller. I Colchoneros avranno la possibilità di gestire questo match potendo puntare su due risultati utili su tre: con una pareggio o una vittoria i ragazzi di Simeone conquisterebbero l'accesso alla semifinale, mentre una loro sconfitta con due o più gol di scarto premierebbe i tedeschi. Una vittoria dei gialloneri con un gol di scarto porterebbe la partita ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore.

Nell'ultima partita disputata l'Atletico Madrid ha vinto 3-1 contro il Girona in Liga mentre il Borussia Dortmund si è imposto sul campo del ‘Gladbach per 2-1 in Bundesliga.

Chi passa il turno andrà in semifinale contro una tra Barcellona e PSG.

Partita: Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Data: martedì 16 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Signal Iduna Park, Dortmund

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Infinity +, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti ritorno

Dove vedere Borussia Dortmund-Atletico Madrid in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Borussia Dortmund-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. La sfida sarà disponibile per tutti gli abbonati ai canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per Sky la telecronaca sarà di Pietro Nicolodi.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid sarà inoltre disponibile per gli abbonati anche in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inoltre la possibilità per tutti i tifosi di accedere alla sfida anche su NOW e su Infinity +. Per Infinity+ la telecronaca sarà di Massimo Callegari con il commento di Giancarlo Camolese

Champions League, le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Non ci sono squalificati né da una parte né dall'altra. Il Borussia Dortmund dovrebbe confermare Schlotterbeck al centro della difesa con Hummels (diffidato), lasciando in panchina Sule. In mezzo al campo Emre Can e Sabitzer avranno il compito di creare una diga, lasciando maggiore creatività a Nmecha che andrà a giocare sulla linea dei trequartisti insieme a Sancho e Adeyemi.

Simeone punterà ancora sulla coppia formata da Morata e Griezmann in attacco. In mezzo al campo conferme per de Paul e Koke, con Molina e Lino a tutto campo come quinti di centrocampo. Nell'Atletico attenzione ai diffidati Lino e Morata, oltre a Savic.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.