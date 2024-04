video suggerito

Simeone infuriato affronta a muso duro Kehl del Borussia: testa contro testa, devono dividerli Tensione in panchina tra Diego Simeone e il ds del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, durante la sfida degli ottavi di Champions. L’allenatore dell’Atletico Madrid affronta a muso duro il dirigente tedesco: devono dividerli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Atletico Madrid-Borussia Dortmund è sembrata sin da subito una partita in discesa per i Colchoneros che al termine del primo tempo erano già in vantaggio 2-0 grazie ai gol di De Paul e Lino. Motivo per cui la tensione dalle parti della panchina tedesca era già alle stelle per alcuni comportamenti non ritenuti corretti da parte degli spagnoli. Ecco perché nella ripresa le telecamere hanno inquadrato il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl andare furioso contro Simeone.

Il Cholo è uscito dalla propria area tecnica quando ha sentito qualche parole di troppo volare dalle parti della panchina tedesca. Kehl si era infuriato con l'allenatore dell'Atletico Madrid perché la sua squadra non aveva messo la palla fuori quando Emre Can era finito a terra. Il volto furioso dei due protagonisti era chiarissimo. Il ds del Borussia soprattutto era inferocito per quel comportamento ritenuto poco corretto e antisportivo. Simeone lo spinge ma il ds tedesco resto fermo, immobile e gli urla contro. Devono dividerli.

La sfuriata tra i due.

Dalle due panchine corrono un collaboratore tecnico dell'Atletico e l'addetto all'arbitro dei tedeschi provano a riportare la calma sul terreno di gioco. Kehl già alla vigilia della sfida aveva parlato di situazioni di questo tipo da dover evitare contro l'Atletico: "Credo che dovremmo concentrarci meno su Diego Simeone – ha spiegato – Sappiamo come allena, come cerca di coinvolgere la gente. Credo che mantenere una certa calma e compostezza dall'esterno aiuterà anche a prevenire".

Il volto furioso di Kehl e Simeone.

Tutto ciò che invece è accaduto nel corso del secondo tempo quando l'Atletico era ancora in vantaggio 2-0 con un Borussia Dortmund quasi incapace di reagire. Tra i due è poi ritornata una sorta di calma apparente dopo essere stati allontanati. Sta di fatto che la reazione del Cholo è stata piuttosto furiosa, probabilmente per via di qualche frase che non troppo gli era andata giù. La partita è poi ricominciata senza che il Quarto Uomo dovesse intervenire. E proprio nel finale i tedeschi con Haller hanno poi trovato la rete del 2-1.