video suggerito

Conor McGregor perde nuovamente la testa: il video del terrificante pugno a tradimento in discoteca Ancora un gesto di efferata violenza di Conor McGregor in una discoteca di Ibiza: il lottatore di MMA colpisce all’improvviso una persona vicina a lui che non se l’aspettava affatto, esattamente come avvenne con Francesco Facchinetti a Roma. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ricordate quando Conor McGregor perse completamente la testa nell'ottobre del 2021, rifilando un devastante pugno a bruciapelo – senza essere stato provocato in alcun modo – a Francesco Facchinetti all'Hotel St. Regis di Roma? Una vicenda che rivelò il lato oscuro del popolarissimo lottatore di MMA, sovente in stato di alterazione mentale tale da poter compiere gesti efferati, come poi avrebbe mostrato anche in altri episodi successivi. McGregor – che ormai può essere considerato quasi un ex della UFC visto che non combatte da quattro anni, quando perse con Poirier fratturandosi la tibia – ci è appena ricascato, lasciandosi andare a un atto di violenza davvero inaudita.

Conor McGregor ormai fa notizia solo per quello che fa fuori dall'ottagono

Il video del devastante pugno sferrato da Conor McGregor in una discoteca di Ibiza: la vittima crolla a terra

È il ‘Sun' a pubblicare il video che documenta la selvaggia aggressione di McGregor – anche in questo caso improvvisa e apparentemente immotivata – a una persona che esattamente come Facchinetti era vicina a lui e tutto si aspettava tranne che di essere picchiata senza potersi difendere. Le immagini lasciano pochi margini di dubbio su quanto accaduto: il filmato mostra il 36enne lottatore irlandese mentre si trova in una discoteca di Ibiza gremita di gente, il ‘Pacha', nella notte tra lunedì e martedì, anzi al mattino, visto che l'episodio è avvenuto poco prima delle 6.

Conor viene ripreso mentre parla con un uomo sulla pista da ballo dell'esclusivo club dell'isola delle Baleari. Dopo che i due hanno chiacchierato per qualche secondo, McGregor colpisce con la mano sinistra l'uomo vicino al suo amico, mentre nella destra tiene un bicchiere di liquore. Il primo pugno va a segno solo parzialmente, ma un attimo dopo il lottatore mette a segno un gancio sinistro devastante, mentre la vittima cade a terra, comprensibilmente terrorizzata.

Cosa è successo dopo l'aggressione di McGregor: le testimonianze

McGregor, che indossa una camicia bianca e nera e pantaloni bianchi attillati, viene poi protetto da possibili reazioni dai suoi stessi amici, che si avvicinano a lui. O più probabilmente, come capita con le sue guardie del corpo, chi accorre vuole proteggere le altre persone da ulteriori scariche di violenza del nativo di Dublino.

Alcuni frequentatori del locale di Ibiza hanno raccontato che dopo la colluttazione la persona colpita da McGregor è stato buttata fuori, mentre l'irlandese ha continuato a bere come se nulla fosse: "Il ragazzo che Conor aveva colpito è stato portato via e non l'abbiamo più visto". Massima comprensione insomma per l'illustre ospite del locale, meno per chi poteva restarci secco…