Bellucci elimina un'altra testa di serie nel pazzo Wimbledon: il tabellone si fa interessante Mattia Bellucci ha battuto in tre set Lehecka, 23° giocatore del seeding reduce dalla finale del Queen's. Ora sfiderà Norrie.

A cura di Marco Beltrami

Cade un’altra testa di serie a Wimbledon, e questa volta per mano di un tennista italiano. Mattia Bellucci ha battuto infatti in tre set Lehecka, 23° giocatore del seeding reduce dalla finale del Queen’s. Tre set a zero per il giocatore azzurro, che per la prima volta in carriera è al terzo turno in un torneo dello Slam.

Bellucci a Wimbledon mette al tappeto Lehecka e vola al terzo turno

Una gioia fortissima per l'azzurro, celebrata con coach Chiappini e con tutto il team. Bellucci ha giocato alla sua maniera, con un tennis vario e divertente, mettendo in difficoltà l'avversario ceco non nella sua giornata migliore. Ha salvato due set point nel primo parziale, imponendosi al tie-break, andando poi a vincere il secondo addirittura 6-1.

Come cambia la classifica di Bellucci durante Wimbledon

Qualche brivido nel terzo parziale, quando si è ritrovato a servire per il set e ha incassato invece un pericoloso controbreak. Niente da fare però con Bellucci, che si è guadagnato un'altra chance per andare a servire per il match e non si è lasciato sfuggire l'opportunità. Quasi 40 colpi vincenti per Bellucci, che ora ha fatto un bel balzo in avanti in classifica: 10 le posizioni acquisite al momento, con il 63° posto del ranking.

Lo scenario di tabellone di Bellucci a Wimbledon, i prossimi avversari

E ora grandi chance per Bellucci, che nel prossimo turno affronterà l'atleta di casa Norrie, attuale numero 61 al mondo e anche lui giustiziere di una testa di serie, ovvero Tiafoe. Un confronto alla portata di Mattia, che potrebbe regalarsi così anche la seconda settimana di Wimbledon. Senza dimenticare poi che il vincente di questa partita potrebbe sfidare agli ottavi uno tra Fonseca e Jarry. Insomma, uno scenario interessante di tabellone in questo imprevedibile Wimbledon, dove alle spalle di Alcaraz e Sinner sta succedendo davvero di tutto.