video suggerito

Borussia da impazzire, è in semifinale di Champions: Atletico battuto 4-2 dopo una partita folle Il Borussia Dortmund è in semifinale di Champions League dopo 11 anni d’attesa. Ritorno dei quarti pazzesco giocato dai tedeschi che battono 4-2 l’Atletico Madrid chiudendo con il punteggio di 5-4 il risultato finale complessivo di entrambe le sfide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Borussia Dortmund è in semifinale di Champions League dopo 11 anni d'attesa. Ritorno dei quarti pazzesco giocato dai tedeschi che battono 4-2 l'Atletico Madrid chiudendo con il punteggio di 5-4 il risultato finale complessivo di entrambe le sfide. Gialloneri in vantaggio 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Brandt e di Maatsen. Nella ripresa Simeone ne sostituisce tre, tra cui Morata e riesce a trovare il momentaneo 2-2 che vuol dire semifinale. Ma i tedeschi non mollano e in pochi minuti trovano prima il 3-2 grazie al colpo di testa di Fullkrug e poi il poker con la conclusione pazzesca di Sabitzer che manda il Borussia Dortmund in semifinale.

Maatsen segna il gol del momentaneo 2-0.

Borussia avanti di 2 gol nel primo tempo

Che Borussia Dortmund-Atletico Madrid sarebbe stata una partita dalle grandi emozioni si era capito subito. In soli 5 minuti di gioco entrambe le squadre sono infatti andate subito vicine al vantaggio. Prima i tedeschi con Sabitzer che al 3′ riceve in area di rigore la palla e a pochi passi da Oblak calcia ma viene murato da Azpilicueta in scivolata. Sul capovolgimento di fronte è invece Morata a divorarsi la rete del vantaggio, a tu per tu con Kobel, tenta lo scavetto ma la palla finisce di poco fuori incredibilmente facendo disperare Simeone.

Da questo momento in poi inizia un'altra partita e i Colchoneros si scoprono molto deboli dinanzi alle offensive dei tedeschi. E così la squadra di casa passa in vantaggio. Hummels fa un assist pazzesco di esterno per Brandt che è velocissimo a controllare e a calciare, Oblak non trattiene e la palla carambola in rete. Neanche pochi minuti dopo il Borussia raddoppia portandosi a +1 gol di vantaggio rispetto al punteggio generale tra le reti segnate all'andata e al ritorno. Questa volta è Maatsen a segnare trafiggendo Oblak chiudendo la prima frazione sul 2-0.

Il gol di Sabitzer che trafigge Oblak.ù

Nel secondo tempo succede di tutto a Dortmund

Simeone nella ripresa decide così di giocarsi il tutto per tutto cambiando Morata, Azpilicueta e Molina per Barrios, Correa e R.Riquelme. Scelta che si rivelerà azzeccatissima dato che i Colchoneros trovano il gol che vale i momentanei tempi supplementari grazie a un autogol di Hummels arrivato sugli sviluppi di un angolo di Griezmann e dal colpo di testa di Hermoso deviato poi in porta proprio dal difensore giallonero. Finita? Neanche per sogno. I tedeschi vanno nel pallone e così l'Atletico passa avanti di +1 gol grazie al gol di Correa.

Azione concitata in area del Borussia. Riquelme raccoglie sul secondo palo e calcia, Kobel respinge, arriva Correa che la mette dentro. In questo momento Atletico sarebbe qualificato. Ma niente è scontato questa sera e infatti il Borussia segna il gol dei possibili supplementari grazie al gol di testa segnato da Fullkrug che sfrutta alla perfezione un cross da sinistra di Sabitzer. Proprio quest'ultimo pochi minuti dopo calcia in diagonale una conclusione respinta da Oblak su tiro dello stesso Fullkrug.

Il gol di Correa che aveva illuso Simeone.

La palla finisce in rete con il Borussia che così sarebbe qualificato. A cinque minuti dalla fine sui piedi di Fullkrug arriva il pallone del possibile colpo di grazia per gli spagnoli ma Oblak respinge il suo tiro in area di rigore. Oblak è poi ancora decisivo su Sabitzer parando un'altra conclusione a botta sicura respingendo la palla in angolo. Dopo 4 minuti di recupero è il Borussia a festeggiare la qualificazione alla semifinale di Champions.