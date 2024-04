L’incredibile gol divorato da Morata nei minuti iniziali di Borussia-Atletico: Simeone incredulo

video suggerito

Passano solo 5 minuti dall'inizio di Borussia Dortmund-Atletico Madrid e gli spagnoli hanno avuto la possibilità subito di chiudere il discorso qualificazione forti anche del vantaggio di un gol maturato all'andata. Peccato che Alvaro Morata si sia divorato quello che era praticamente un gol già fatto tutto solo davanti al portiere dei tedeschi. Lo spagnolo ha ricevuto palla dalla metà campo dei Colchoneros scattando alla perfezione sul filo del fuorigioco. Davanti all'ex Real e Juve un'autostrada. Morata viene inseguito dal solo Sabitzer che però non può nulla.

La palla di Morata finita incredibilmente fuori.

Morata si porta fino all'interno dell'area di rigore tutto solo dopo una corsa importante verso la porta difesa da Kobel. Lo spagnolo ha giusto il tempo di alzare la testa e vedere che l'estremo difensore del Borussia aveva lasciato spalancato la parte della porta alla sua sinistra. Morata però decide di sorprenderlo sul suo palo con uno scavetto di sinistro. La palla però incredibilmente finisce lenta fuori non inquadrando lo specchio lasciando tutti senza parole, Simeone incluso, la cui mimica facciale è tutta un programma.

Simeone incredulo insieme a tutta la panchina.

L'allenatore dei Colchoneros viene immediatamente inquadrato dalle telecamere. Simeone guarda fisso con attenzione l'esecuzione finale dell'azione orchestrata da Morata in attesa solo di esultare. Ma resta deluso quando la palla finisce fuori. Il tecnico degli spagnoli resta immobile e chiude gli occhi tant'è l'incredulità di quella occasione mancata. Il giocatore ex Juventus invece si mette le mani nei capelli coprendosi il volto. È un'azione che peserà come un macigno per gli spagnoli dato che dopo il Borussia segnerà 2 gol.

Morata aveva un'autostrada davanti a sé.

E pensare che Morata ha sbagliato questo gol subito dopo aver visto la squadra di casa fallire un'occasione simile poco prima con Sabitzer. Il numero #20 del Borussia si è infatti divorato anche lui il gol del vantaggio tutto solo davanti ad Oblak. Ha calciato in porta indisturbato ma senza vedere alle sue spalle la scivolata decisiva di Azpilicueta che ha murato il pallone calciato a botta sicura dal centrocampista dei gialloneri. Sabitzer si è poi fatto perdonare con l'assist delizioso per il gol di Maatsen.