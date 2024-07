video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Spagna-Germania e Portogallo-Francia Cominciano i quarti di finale degli Europei 2024: finale anticipata tra Spagna e Germania in programma alle 18:00, la sera in campo Portogallo-Francia. Dove vedere tutte le partite in tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il sipario dei quarti di finale degli Europei 2024 si alzerà su due super sfide: alle 18:00 Stoccarda si sfideranno Spagna e Germania, una sorta di finale anticipata fra due delle grandi candidate per la vittoria finale. I padroni di casa proveranno ad avere la meglio sulle Furie Rosse, una squadra che nelle quattro partite giocate fin qui ha subito appena un gol. La sera alle 21:00 ad Amburgo largo alla Francia che lancia la sfida al Portogallo di Cristiano Ronaldo, arrivato ai quarti dopo una partita incredibile contro la Slovenia finita ai calci di rigore.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Oggi si comincerà alle 18:00 con Spagna-Germania che sarà visibile anche gratuitamente in chiaro su Rai 2. Alle ore 21:00 invece si giocherà Portogallo-Francia che sarà trasmessa su Rai 1 con lo studio pre partita che comincerà alle 20:30.

Spagna-Germania – ore 18:00 (Rai 2, Sky)

Portogallo-Francia – ore 21:00 (Rai 1, Sky)

Dove vedere Spagna-Germania in tv e streaming

La prima partita dei quarti di finale degli Europei 2024 sarà l'incrocio pericoloso fra Spagna e Germania, due favorite per la vittoria finale del torneo che si incroceranno già oggi dalla parte più tosta del tabellone. La partita comincerà alle ore 18:00 e sarà visibile su Sky come tutto il torneo, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251). In alternativa la gara sarà visibile gratuitamente su Rai 2 in diretta tv. Per quanto riguarda lo streaming invece gli abbonati potranno accedere a NOW e Sky Go, mentre sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Portogallo-Francia in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

Anche il secondo quarto di finale sarà visibile in dirette tv in chiaro, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Portogallo e Francia scenderanno in campo ad Amburgo alle ore 21:00 e la partita potrà essere seguita da tutti su Rai 1, oltre che su Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251). Anche in questa occasione ci sarà il servizio streaming disponibile per gli abbonati su NOW e SkyGo, mentre sarà trasmessa gratuitamente su RaiPlay.