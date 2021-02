Ritorna la Champions league e con la Coppa più important ed'Europa gli ottavi di finale con le partite di altissima qualità. Tra queste, Barcellona-PSG in programma alle 21 di martedì 16 febbraio 2021 al Camp Nou. Gara d'andata, prima del ritorno a Parigi al Parco dei Principi fra 3 settimane. Per il Barcellona è una sfida da non fallire per uscire dalla crisi che attanaglia i blaugrana da inizio stagione. Emergenza difensiva per gli infortuni di Sergi Roberto e Araujo e con Piqué ancora convalescente. Tutto dipenderà moltissimo in attacco dall'intoccabile Messi che formerà il tridente assieme a Dembélé e Griezmann. Per il PSG assenza pensatissima con l'infortunato Neymar, in attacco ci saranno Sarabia assieme a Icardi e Mbappé, con Kean pronto a subentrare dalla panchina. Navas ha recuperato e giocherà, mentre Verratti ha ancora qualche problema. La partita sarà trasmessa in chiaro e senza pagamento da Mediaset su Canale 5 in cronaca diretta ma anche per gli abbonati su Sky. In streaming si dovrà avere l'applicazione SkyGo per seguire la partita attraverso l'abbonamento alla rete satellitare, su Mediaset Play se si vuole usufruire della diretta in chiaro.