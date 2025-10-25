I candidati a presidente della Regione Campania alle elezioni 2025 sono sei. Presentate 20 liste

Alle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci sono i due principali candidati, Fico e Cirielli e altri sei indipendenti, da sinistra a destra passando per l’area moderata cattolica.

Da sinistra: Granato, Campanile, Arnese, Bandecchi, Fico e Cirielli

Venti liste depositate, sei candidati alla poltrona di presidente della giunta regionale della Campania, un nemico da sconfiggere: l'astensione, la disaffezione all'esercizio del voto che purtroppo in Italia sta facendo crollare l'affluenza ai seggi. Le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 in Campania segnano la chiusura del passo più importante dopo il voto: oggi si sono concluse negli uffici del Tribunale di Napoli le operazioni di deposito delle liste.

Per il candidato del centrosinistra Roberto Fico, napoletano esponente del Movimento Cinque Stelle, ex presidente della Camera dei Deputati, in campo il Partito democratico, il M5S, Alleanza Verdi Sinistra, la civica "Fico Presidente", la lista "A Testa alta", emanazione del presidente uscente Vincenzo De Luca, "Noi di Centro – Noi Sud", lista vicina al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ‘Avanti Campania', che mette insieme socialisti e repubblicani; "Casa Riformista". Nel centrodestra a sostenere Edmondo Cirielli, salernitano, viceministro agli Esteri del governo Meloni, ci sono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, la lista civica "Cirielli Presidente", "Noi Moderati", Udc, Democrazia cristiana con Rotondi e Pensionati – Consumatori.

Fico e Cirielli non sono gli unici ad ambire alla poltrona di governatore. Ci sono quattro liste di candidati indipendent. La prima è "Per – per le persone e la comunità", che candida Nicola Campanile, esponente dell'area cattolica, già sindaco di Villaricca; poi c'è "Campania popolare", progetto che unisce Potere al popolo, Partito Comunista e Rifondazione comunista va a sostegno di Giuliano Granato, napoletano, portavoce di Pap. Carlo Arnese, medico legale dell'Asl Napoli 1 Centro, noto per le sue posizioni critiche verso l'euro e le vaccinazioni obbligatorie, è candidato con "Forza del popolo". Infine, Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università "Niccolò Cusano" e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, porta in Campania il suo progetto politico, Dimensione Bandecchi.