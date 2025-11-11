Candidati Campania Popolare alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Campania Popolare è il cartello elettorale di sinistra che unisce Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci. Si presenta alle Elezioni Regionali in Campania esprimendo un proprio candidato presidente, Giuliano Granato, volto noto a sinistra: 40 anni, napoletano, è il portavoce di Potere al Popolo. Fra i candidati a consigliere c'è Franco Maranta, già in Aula con Rifondazione comunista, uno dei "papà" della sperimentazione del Reddito minimo garantito in Italia, promossa dalla giunta regionale Bassolino nei primi anni 2000. Candidato anche Pino Marziale, avvocato giuslavorista, protagonista di molte battaglie sul fronte dei diritti dei lavoratori.
Campania Popolare, i candidati in provincia di Napoli
Giuliano Granato
Francesco Maranta, detto Franco
Giuseppe Marziale, detto Pino
Assunta Aiello
Federica Amodio
Paolo Angelone
Domenico Cordone, detto Mimmo
Pietro D'Alisa
Michele D'Apuzzo, detto ‘o Scellone
Carla Di Napoli
Maria Di Napoli, detta Magic Mery
Katia Fierravanti
Giuseppe Fiore
Emilianna Formicola
Renato Genovese
Maria Teresa Iervolino, detta Maite
Maria Ledonne
Pietro Losciale
Gabriella Luise
Mario Maddaloni
Michele Maddaluno
Domenico Modola, detto Mimmo
Biagio Nasti
Lina Petrone, detta Lina
Andrea Ponticelli
Sara Tesoriero
Campania Popolare, i candidati in provincia di Salerno
Paolo Bordino
Filomena Avagliano, detta Mena
Stanislao Balzamo
Roberta Biroccino
Angela Chianese
Silvana De Luisa
Rosario Granito
Corrado Lampe
Sabrina Stile
Campania Popolare, i candidati in provincia di Caserta
Massimo Sgroi
Teresa Tartaglione
Roberto Di Martino
Lina Marino, detta Ilia
Ivana Stazio
Amedeo Fosso, detto Adam
Giuseppe Palmieri
Campania Popolare, i candidati in provincia di Avellino
Michela Arricale
Arturo Bonito
Maura Iannaccone
Roberto Vecchione
Campania Popolare, i candidati in provincia di Benevento
Marcello Giulianini
Rosalba Di Martino