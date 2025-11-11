Candidati Campania Popolare alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Chi sono i candidati di Campania Popolare alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Campania Popolare è il cartello elettorale di sinistra che unisce Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci. Si presenta alle Elezioni Regionali in Campania esprimendo un proprio candidato presidente, Giuliano Granato, volto noto a sinistra: 40 anni, napoletano, è il portavoce di Potere al Popolo. Fra i candidati a consigliere c'è Franco Maranta, già in Aula con Rifondazione comunista, uno dei "papà" della sperimentazione del Reddito minimo garantito in Italia, promossa dalla giunta regionale Bassolino nei primi anni 2000. Candidato anche Pino Marziale, avvocato giuslavorista, protagonista di molte battaglie sul fronte dei diritti dei lavoratori.

Campania Popolare, i candidati in provincia di Napoli

Giuliano Granato

Francesco Maranta, detto Franco

Giuseppe Marziale, detto Pino

Assunta Aiello

Federica Amodio

Paolo Angelone

Domenico Cordone, detto Mimmo

Pietro D'Alisa

Michele D'Apuzzo, detto ‘o Scellone

Carla Di Napoli

Maria Di Napoli, detta Magic Mery

Katia Fierravanti

Giuseppe Fiore

Emilianna Formicola

Renato Genovese

Maria Teresa Iervolino, detta Maite

Maria Ledonne

Pietro Losciale

Gabriella Luise

Mario Maddaloni

Michele Maddaluno

Domenico Modola, detto Mimmo

Biagio Nasti

Lina Petrone, detta Lina

Andrea Ponticelli

Sara Tesoriero

Campania Popolare, i candidati in provincia di Salerno

Paolo Bordino

Filomena Avagliano, detta Mena

Stanislao Balzamo

Roberta Biroccino

Angela Chianese

Silvana De Luisa

Rosario Granito

Corrado Lampe

Sabrina Stile

Leggi anche Candidati Dimensione Bandecchi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Campania Popolare, i candidati in provincia di Caserta

Massimo Sgroi

Teresa Tartaglione

Roberto Di Martino

Lina Marino, detta Ilia

Ivana Stazio

Amedeo Fosso, detto Adam

Giuseppe Palmieri

Campania Popolare, i candidati in provincia di Avellino

Michela Arricale

Arturo Bonito

Maura Iannaccone

Roberto Vecchione

Campania Popolare, i candidati in provincia di Benevento

Marcello Giulianini

Rosalba Di Martino