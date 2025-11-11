Candidati Dimensione Bandecchi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Lista Dimensione Bandecchi è la formazione elettorale che fa riferimento al sindaco di Terni Stefano Bandecchi, fondatore dell'università telematica Unicusano. Tra i candidati c'è Maria Rosaria Boccia, protagonista dell'affaire Gennaro Sangiuliano (a sua volta candidato capolista con Fratelli d'Italia). Di recente Boccia ha reso noto di volersi «ritirare» dalla competizione elettorale a causa di una questione giudiziaria che la coinvolge. Tuttavia può essere comunque votata, secondo la legge.
Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Napoli
Ambrosino Anna
Marziani Salvatore
Altamura Viviana
Annunziata Elisa
Attanasio Giulio
Boccia Maria Rosaria
Caccavale Maurizio
Canciello Girolamo
Ciarfa Giuseppina Laura
Cimino Antonio
Coppola Catello
De Rosa Luigina
Di Paolo Giovanni
Di Prisco Francesco
Errico Pasquale
Ferrara Francesco
Giullini Annamaria
Guida Vincenzo
Lopes Luisa
Mauro Giovanni
Mistretta Mariagrazia detta Grazia
Moccia Pellegrino
Riccio Fabio
Rogazzo Massimo Pietro
Selvaggio Antonio
Sica Marco
Spera Felice
Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Salerno
Ventura Domenico detto Mimmo
Giovagnoli Sara
Cerciello Luigi
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Cupo Vitantonio
Scherzi Samantha
Mautone Stefania
Casella Giovanni
Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Caserta
Esposito Fabio Cipriano
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Ottaiano Mauro
Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza
Degempirale Angela
De Rosa Luigina
Esposito Roberto
Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Avellino
Caputo Teresa
Perrotti Marco
Ferri Andrea
Poli Rosita
Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Benevento
Serpini Benedetto Fabio
De Rosa Luigina