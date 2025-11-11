napoli
Elezioni Regionali 2025

Candidati Dimensione Bandecchi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Dimensione Bandecchi alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
A cura di Redazione Napoli
Elezioni Regionali 2025

Lista Dimensione Bandecchi è la formazione elettorale che fa riferimento al sindaco di Terni Stefano Bandecchi, fondatore dell'università telematica Unicusano. Tra i candidati c'è Maria Rosaria Boccia, protagonista dell'affaire Gennaro Sangiuliano (a sua volta candidato capolista con Fratelli d'Italia). Di recente Boccia ha reso noto di volersi «ritirare» dalla competizione elettorale a causa di una questione giudiziaria che la coinvolge. Tuttavia può essere comunque votata, secondo la legge.

Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Napoli

Ambrosino Anna
Marziani Salvatore
Altamura Viviana
Annunziata Elisa
Attanasio Giulio
Boccia Maria Rosaria
Caccavale Maurizio
Canciello Girolamo
Ciarfa Giuseppina Laura
Cimino Antonio
Coppola Catello
De Rosa Luigina
Di Paolo Giovanni
Di Prisco Francesco
Errico Pasquale
Ferrara Francesco
Giullini Annamaria
Guida Vincenzo
Lopes Luisa
Mauro Giovanni
Mistretta Mariagrazia detta Grazia
Moccia Pellegrino
Riccio Fabio
Rogazzo Massimo Pietro
Selvaggio Antonio
Sica Marco
Spera Felice

Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Salerno

Ventura Domenico detto Mimmo
Giovagnoli Sara
Cerciello Luigi
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Cupo Vitantonio
Scherzi Samantha
Mautone Stefania
Casella Giovanni

Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Caserta

Esposito Fabio Cipriano
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Ottaiano Mauro
Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza
Degempirale Angela
De Rosa Luigina
Esposito Roberto

Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Avellino

Caputo Teresa
Perrotti Marco
Ferri Andrea
Poli Rosita

Lista Dimensione Bandecchi, i candidati in provincia di Benevento

Serpini Benedetto Fabio
De Rosa Luigina

Attualità
Campania
Politica
