Candidati della Lega alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
La Lega di Matteo Salvini ovviamente candida Cirielli come governatore in Campania. Conferma i suoi consiglieri uscenti, fra cui Severino Nappi. Capolista è Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, giovane musicista ucciso da un coetaneo pregiudicato per futili motivi. A Salerno confermato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno; a Caserta Daniela Nugnes.
Lega, i candidati in provincia di Napoli
Di Maggio Daniela
Rescigno Carmela
Cinque Gennaro
Di Maiolo Felice
Allocca Filomena Detta Francesca
Bove Antonio
Campana Ciro
Carrino Cascone
Antonella Cascone
De Martino Mariano
Del Deo Francesco
Esposito Nicholas Detto Nico
Esposito Alaia Raffaelle Detta Alaia
Fiume Maria Giovanna Detta Varriale
Iadonisi Mario Detto Mario
Lusco Augusta
Marciano Giuseppina
Perna Viviana
Piccolo Grazia
Rostan Michela Detta Mica
Ruocco Vincenzo
Serra Alfredo Maria
Strazzullo Pasquale Detto Lino
Strazzullo Ilaria Detta Forza
Vaccaro Sergio
Vaiano Antonio
Nappi Severino
Lega, i candidati in provincia di Salerno
Tommasetti Aurelio Detto Tom
Belfiore Rosalba
Bianchini Felicia
Farina Colomba
Mignoli Federica
Minella Mimì detto Mimmo
Ricca Giovanni Emanuele Detto Johnny
Santoro Dante
Vuolo Lucia
Lega, i candidati in provincia di Caserta
Bisceglia Augusto
Del Rosso Maurizio
Grimaldi Massimo
Nugnes Daniela
Nicoletti Teresa
Piccerillo Antonella
Piscitelli Alfonso
Salzillo Pasquale
Lega, i candidati in provincia di Avellino
Sabino Morano
Maria Sabina Galasso
Linda Caporaso
Franco Rauseo
Lega, i candidati in provincia di Benevento
Luigi Barone