Candidati Alleanza Verdi Sinistra (AVS) alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Alleanza Verdi Sinistra (Avs), il cartello che unisce Sinistra Italiana, Europa Verde e le Reti Civiche è parte del "campo largo progressista" che candida Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Tra gli aspiranti di rilievo ad una poltrona di governatore Rosario Andreozzi, consigliere comunale a Napoli; il giornalista e meridionalista Marco Esposito, Alessandro Cannavacciuolo, protagonista delle lotte contro la Terra dei fuochi ad Acerra, Roberta Gaeta, consigliera regionale uscente, Souzan Fatayer, punto di riferimento della comunità palestinese, Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde Campania. Candidato anche Davide Andrea Laerte, espressione di "Possibile" il partito che fa riferimento a Pippo Civati, oggi guidato da Francesca Druetti.
I candidati di Alleanza Verdi Sinistra in provincia di Napoli
Amodeo Giovanni detto Gianfranco
Andonaia Michele
Andreozzi Rosario
Avellino Mariarosaria
Cannavacciulo Alessandro
Ceparano Carlo
D'Angelo Sergio
Davide Andrea Laerte detto Laerte
Delle Cave Terry detta Teresa detta Terry
Di Palma Carmine detto Nello
Esposito Marco
Fatayer Souzan detta Susan
Ferrara Olimpia detta Olimpia
Gaeta Roberta
Giugliano Angela Rosaria detta Angela
Lotito Rosario
Mometti Valentina
Notorio Gabriella
Nunziata Michele
Paribello Virginia detta Virna
Perrotta Antonio
Rollin Giuseppina detta Giusy
Sorrentino Antonio
Varriale Ciro
Visone Rosario detto Rosario
Vitiello Roberta
Zingone Alessandro
I candidati di Alleanza Verdi Sinistra in provincia di Salerno
Barbirotti Dario
Claps Leonardo Maria
De Falco Maria Detta Mariolina
De Martino Stefania
Ragone Vincenzo Detto Enzo
Romano Rossana
Tafuro Ignazio
Tavella Francesco Detto Franco
Voza Elisabetta
I candidati di Alleanza Verdi Sinistra in provincia di Caserta
Altavilla Anna
Colamonici Alessia
D'Angelo Eugenia
Dell'Aquila Antonio
Iannotta Emilio
Iorio Veronica
Mincione Francesco
Piscitelli Giuseppe
I candidati di Alleanza Verdi Sinistra in provincia di Avellino
Roberto Montefusco
Giuseppina Volpe
Luigi Tuccia
Martina Di Nenna
I candidati di Alleanza Verdi Sinistra in provincia di Benevento
Lucio Ferella
Pina Fontanella