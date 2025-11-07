Candidati Avanti Campania alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Partito Socialista Italiano esprime la lista "Avanti Campania" con Roberto Fico nel centrosinistra. Spiega l'animatore dell'azione politica, Enzo Maraio : «Avanti Campania è un laboratorio che parte dalla Campania e parla al Paese. Daremo a Fico un importante contributo e sarà l'avvio di un percorso nuovo». Fra i candidati una presenza che vale la pena di sottolineare è la consigliera uscente Valeria Ciarambino: ex esponente del Movimento Cinque Stelle e forte oppositrice di Vincenzo De Luca si è negli anni avvicinata al presidente uscente della Campania e oggi si candida, nel centrosinistra, per sostenere un esponente M5S che però all'epoca della sua militanza pentastellata non faceva parte della sua area, essendo stata Ciarambino forte sostenitrice dell'allora vicepremier Luigi Di Maio.

Avanti, i candidati in provincia di Napoli

Demitry Antonio

Fanfarillo Paola

Ciarambino Valeria

Cirillo Luigi

Acierno Paola

Anzalone Ersiliana detta “Erli”

Correale Luigi

De Capua Tommaso detto “Tommaso”

Fardello Sossio detto “Sossio”

Ferrillo Sascha

Franzese Maria Grazia

Frezza Fulvio

Gargiulo Sabrina

Giovine Rosaria detta “Rosaria”

Landolfo Mariarca

Mautone Raffaele

Mensorio Giovanni

Musella Arianna

Napolitano Mariantonietta detta “Marinella”

Nigro Nunzia

Palma Giovanna

Puleo Rita

Remondelli Paolo

Sommese Giuseppe detto “Peppe”

Stanzione Luisa

Varavallo Teresa detta “Sissi”

Viola Rosario

Avanti, i candidati in provincia di Salerno

Andrea Volpe

Antonella Garofalo

Pasquale Sorrentino

Filomeno Antonio Di Popolo

Ferdinando Padovano

Maria Antonia Pessolano detta Antonella

Floriana D’Antonio

Romina Malfeo

Espedito Fontana

Avanti, i candidati in provincia di Caserta

Antonucci Pasquale

De Falco Desyderia

Diana Olga detta Olga

Iarrobino Gianfausto

Iovino Giovanni

Raucci Ivan

Riccio Giuseppe

Santorelli Santina

Avanti, i candidati in provincia di Avellino

Elena Salvatore

Marcello Graziosi

Rita Pellecchia

Antonio Gesualdo

Avanti, i candidati in provincia di Benevento

Angelo Miceli

Maria Teresa Imparato