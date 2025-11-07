Candidati Avanti Campania alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Il Partito Socialista Italiano esprime la lista "Avanti Campania" con Roberto Fico nel centrosinistra. Spiega l'animatore dell'azione politica, Enzo Maraio : «Avanti Campania è un laboratorio che parte dalla Campania e parla al Paese. Daremo a Fico un importante contributo e sarà l'avvio di un percorso nuovo». Fra i candidati una presenza che vale la pena di sottolineare è la consigliera uscente Valeria Ciarambino: ex esponente del Movimento Cinque Stelle e forte oppositrice di Vincenzo De Luca si è negli anni avvicinata al presidente uscente della Campania e oggi si candida, nel centrosinistra, per sostenere un esponente M5S che però all'epoca della sua militanza pentastellata non faceva parte della sua area, essendo stata Ciarambino forte sostenitrice dell'allora vicepremier Luigi Di Maio.
Avanti, i candidati in provincia di Napoli
Demitry Antonio
Fanfarillo Paola
Ciarambino Valeria
Cirillo Luigi
Acierno Paola
Anzalone Ersiliana detta “Erli”
Correale Luigi
De Capua Tommaso detto “Tommaso”
Fardello Sossio detto “Sossio”
Ferrillo Sascha
Franzese Maria Grazia
Frezza Fulvio
Gargiulo Sabrina
Giovine Rosaria detta “Rosaria”
Landolfo Mariarca
Mautone Raffaele
Mensorio Giovanni
Musella Arianna
Napolitano Mariantonietta detta “Marinella”
Nigro Nunzia
Palma Giovanna
Puleo Rita
Remondelli Paolo
Sommese Giuseppe detto “Peppe”
Stanzione Luisa
Varavallo Teresa detta “Sissi”
Viola Rosario
Avanti, i candidati in provincia di Salerno
Andrea Volpe
Antonella Garofalo
Pasquale Sorrentino
Filomeno Antonio Di Popolo
Ferdinando Padovano
Maria Antonia Pessolano detta Antonella
Floriana D’Antonio
Romina Malfeo
Espedito Fontana
Avanti, i candidati in provincia di Caserta
Antonucci Pasquale
De Falco Desyderia
Diana Olga detta Olga
Iarrobino Gianfausto
Iovino Giovanni
Raucci Ivan
Riccio Giuseppe
Santorelli Santina
Avanti, i candidati in provincia di Avellino
Elena Salvatore
Marcello Graziosi
Rita Pellecchia
Antonio Gesualdo
Avanti, i candidati in provincia di Benevento
Angelo Miceli
Maria Teresa Imparato