Candidati Udc alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Udc, Unione di Centro, storica formazione centrista per anni guidata da Pier Ferdinando Casini, è oggi a sostegno del candidato presidente della coalizione di centrodestra Edmondo Cirielli alle prossime elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
Udc, i candidati in provincia di Napoli
Caccavale Rosa
Montoro Alberto
Orlando Luca
Musto Giovanni
Stravino Valerio Alfonso
Chiarolanza Giuseppe
D'Ausilio Rosaria
Orlando Ciro
Porcelli Mario Francesco
Pepe Filomena
Spina Adriano
Cerelli Giampiero
Abbate Trovato Michelangelo
Pianese Andrea
Battiloro Michele
Salvatore Pasqualino
Cuomo Andreina
Esposito Martina
Cimmino Irene
Irto Alessia
Cinquegrana Chiara
Abbate Francesco
Purgante Antonio
La Marca Lucia
Gargiulo Antonio
Suciu Maria
Ugon Leandro
Udc, i candidati in provincia di Salerno
Crescenzo Giuseppina
Lapri Pierpaolo
Arcari Adriana
Polucci Pamela
Marsicano Mariateresa
Di Filippo Giuseppe detto Pino
Lambiase Roberto
Merola Salvatore
Udc, i candidati in provincia di Caserta
Stravino Valerio Alfonso
Ascione Rosalia
Musto Gianni
Meliande Rocchina Cristina
Gatola Arnaldo
Benenati Francesca
Cinquegrana Chiara
Cattarulo Ottaviano Salvatore
Udc, i candidati in provincia di Avellino
Candella Antonio
Mignola Anna
Guariglia Vincenzo
Losco Anna
Udc, i candidati in provincia di Benevento
Savinelli Maria
D'Agostino Lino