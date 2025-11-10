Candidati Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Democrazia Cristiana la formazione politica centrista di Gianfranco Rotondi, in Campania sostiene Cirielli e il centrodestra
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati in provincia di Napoli
Errico Serena
D'Alterio Alessandro Eros
Alviti Giuseppe
Arena Ornella
Biondo Daniele
Bocchetti Mario
Capasso Massimo
Cesarini Davide
Coppola Massimo
Errico Giulio
Formisano Pamela
Gallo Raffaele
Garofalo Anna
Marcocci Giancarlo
Montaperto Emiliana
Nappi Luigi
Perna Monica
Romano Simone
Sigismondo Maria Angela
Stiscia Paola
Romeo Annamaria
Tedesco Daniela
Veltri Luciano Andrea
Picillo Simone
Repole Giuseppe
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati in provincia di Salerno
Attanasio Anna
Ciccariello Gianfranco
Fontana Maria Assunta
Longobardo Alvaro
Maione Salvatore
Petillo Giovanni
Ricco Francesco
Schiavo Grazia
Siena Antonio
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati in provincia di Caserta
D'Angelo Domenico
D'Elena Domenico
Di Cesare Rosa
Capasso Maria Giuseppina
Della Rocca Umberto
Striano Clementina
Rienzo Rosanna
Oropallo Rinaldo
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati in provincia di Avellino
La Stella Oreste
Pietro Nicola
Saveriano Maria Stella
Cestone Giuseppe
Formisano Pamela
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati in provincia di Benevento
Caccese Rosa
Cesa Massimo