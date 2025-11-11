Candidati PER – Per le persone e la comunità a sostegno alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di PER – Per le persone e la comunità a sostegno alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

La lista PER – Per le persone e la comunità è sostegno del candidato indipendente Nicola Campanile, già primo cittadino di Villaricca nella stagione dei sindaci anticamorra. Il capolista è Carlo Verna, giornalista, voce e volto storico dello sport in Rai e del TgR Campania, già presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. In lista Antonio Marfella, medico, volto e voce della battaglia contro la Terra dei fuochi e Peppe Irace, ingegnere e funzionario regionale, già responsabile diocesano dell'Azione Cattolica di Napoli, uno dei riferimenti del mondo cattolico in Campania.

Lista Per, i candidati in provincia di Napoli

Verna Carlo

Marfella Antonio

Di Donna Giuseppina detta Pina

Amato Giuseppina detta Pina

Irace Giuseppe detto Peppe

Mercogliano Felice

Alfano Rosario

Ambrosanio Francesca

Balestrieri Morese Albertina detta Albertina

Cerase Gerardo

Cusano Serena

Di Gennaro Maria Grazia detta Grazia

Iasevoli Tommasino detto Tommaso

Lecce Sergio

Maggiore Giulio

Maglione Maria

Mirolla Gennaro

Monsurrò Maria Rosaria

Pace Paola

Piccirillo Stefano

Platone Enrico

Priore Chiara

Speranza Giovanni detto Gianni

Stabile Carmine

Velotta Stella

Venturino Danilo

Vitiello Pietro

Lista Per, i candidati in provincia di Salerno

Verna Carlo

Adinolfi Matteo

Cirillo Tiziana

Magro Pasquale

Meluccio Giovanni

Ruggiero Fortunata detta Fortuna

Schiavo Palmira

Tancredi Giovanbattista detto Battista

Troiano Annapaola

Lista Per, i candidati in provincia di Caserta

Marfella Antonio

Fusco Teresa

Di Nardo Tommaso

Graziano Antonio

Accarino Carmela detta Carmen

Monsurrò Maria Rosaria

Venturino Danilo

Irace Giuseppe detto Peppe

Lista Per, i candidati in provincia di Avellino

Mele Carlo

Russo Nicolina detta Lina

Viscucci Rosaria

Verna Carlo

Lista Per, i candidati in provincia di Benevento

Alfonso Verrillo

Luisa Sannino