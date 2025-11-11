napoli
Candidati PER – Per le persone e la comunità a sostegno alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di PER – Per le persone e la comunità a sostegno alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
La lista PER – Per le persone e la comunità è sostegno del candidato indipendente Nicola Campanile, già primo cittadino di Villaricca nella stagione dei sindaci anticamorra. Il capolista è Carlo Verna, giornalista, voce e volto storico dello sport in Rai e del TgR Campania, già presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. In lista Antonio Marfella, medico, volto e voce della battaglia  contro la Terra dei fuochi e Peppe Irace, ingegnere e funzionario regionale, già responsabile diocesano dell'Azione Cattolica di Napoli, uno dei riferimenti del mondo cattolico in Campania.

Lista Per, i candidati in provincia di Napoli

Verna Carlo
Marfella Antonio
Di Donna Giuseppina detta Pina
Amato Giuseppina detta Pina
Irace Giuseppe detto Peppe
Mercogliano Felice
Alfano Rosario
Ambrosanio Francesca
Balestrieri Morese Albertina detta Albertina
Cerase Gerardo
Cusano Serena
Di Gennaro Maria Grazia detta Grazia
Iasevoli Tommasino detto Tommaso
Lecce Sergio
Maggiore Giulio
Maglione Maria
Mirolla Gennaro
Monsurrò Maria Rosaria
Pace Paola
Piccirillo Stefano
Platone Enrico
Priore Chiara
Speranza Giovanni detto Gianni
Stabile Carmine
Velotta Stella
Venturino Danilo
Vitiello Pietro

Lista Per, i candidati in provincia di Salerno

Verna Carlo
Adinolfi Matteo
Cirillo Tiziana
Magro Pasquale
Meluccio Giovanni
Ruggiero Fortunata detta Fortuna
Schiavo Palmira
Tancredi Giovanbattista detto Battista
Troiano Annapaola

Lista Per, i candidati in provincia di Caserta

Marfella Antonio
Fusco Teresa
Di Nardo Tommaso
Graziano Antonio
Accarino Carmela detta Carmen
Monsurrò Maria Rosaria
Venturino Danilo
Irace Giuseppe detto Peppe

Lista Per, i candidati in provincia di Avellino

Mele Carlo
Russo Nicolina detta Lina
Viscucci Rosaria
Verna Carlo

Lista Per, i candidati in provincia di Benevento

Alfonso Verrillo
Luisa Sannino

