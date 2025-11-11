napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Candidati Forza del Popolo alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Forza del Popolo alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

I candidati alle Elezioni Regionali della Campania per la lista Forza del Popolo a sostegno di Carlo Arnese, edico chirurgo, specialista in medicina legale, attualmente dirigente medico di primo livello presso l'U.O. di Medicina Legale dell'Asl Napoli 1 Centro.

Lista Forza del Popolo, i candidati in provincia di Napoli

Esposito Ornella
Vaccaro Luca
Scognamiglio Debora
Iannone Ugo
Marino Maria Grazia
Russo Raffaele
Eloquente Paola
Palladino Franco
Manna Antonietta
Gallotta Giuseppe
Alfiero Ciecilag Alessia
D’Amore Angelo
Bifulco Angelo
Navarra Luciano
Rossi Giuseppe
Avolio Matilde
Sabatino Giuseppe Junior
Moresco Giovanni
Scognamiglio Luigi
Grimaldi Cinzia
Venutolo Donata Adalgisa
Russo Carmela
Mastroianni Antonietta
Abassi Lamia
Russo Pasqua
Ansalone Antonio
Pezzullo Emanuele

Lista Forza del Popolo, i candidati in provincia di Salerno

Grimaldi Cinzia
Esposito Ornella
Venutolo Donata Adalgisa
Vaccaro Luca
Ansalone Antonio
Gallotta Giuseppe
D’Amore Angelo
Russo Raffaele
Scognamiglio Debora

Leggi anche
Candidati Dimensione Bandecchi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Lista Forza del Popolo, i candidati in provincia di Caserta

Russo Carmela
Mastroianni Antonietta
Alfiero Ciecilag Alessia
Esposito Ornella
Palladino Franco
Gallotta Giuseppe
Vaccaro Luca
D’Amore Angelo

Lista Forza del Popolo, i candidati in provincia di Avellino

Manna Antonietta
Scognamiglio Debora
Russo Antonio
Palladino Franco

Lista Forza del Popolo, i candidati in provincia di Benevento

Abassi Lamia
Pezzullo Emanuele

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ordinanza flop: chiusura anticipata per alcuni locali ma la movida si sposta di pochi metri
Nuovo blitz nelle strade dell'ordinanza movida a Napoli: residenti multati, auto rimosse dai carri attrezzi
Cosa dice l'ordinanza: per i baretti di una parte del centro chiusura alle 1.30 nel weekend fino alla Befana
La protesta dei locali: "Serrande chiuse alle 22 in Vico Quercia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views