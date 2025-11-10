Candidati Noi Consumatori-Pensionati alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Noi Consumatori-Pensionati, lista votata alla tutela delle fasce deboli e alla difesa dei cittadini tartassati da burocrazia e gabelle, sostiene il centrodestra in Campania, quindi il viceministro Edmondo Cirielli quale candidato governatore.
Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Napoli
Pergamo Luigi
Morinelli Mariassunta
Cirillo Emanuela
Aliberti Annunziata
Plaitano Francesco
Basile Nicola
Testa Maria
Capuano Vincenzo
Mariananzoni Zelinda
Bilotti Barbara
Viseo Angelica
Fiore Antonio
Buonocore Daniele
Buonocore Patrizio
Buonocore Senia
Di Ninno Antonio
Galotta Irene
Mastroberti Raffaele
Timofeyena Natalia
Milazzo Antonino
Fiore Lucia
Pacilio Felicia
Zona Daniele
Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Salerno
Pergamo Luigi
Plaitano Francesco
Aliberti Annunziata
Capuano Vincenzo
Piccirillo Ginevra
Casciano Francesco
Testa Maria
Gala Rosa
Cirillo Emanuela
Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Caserta
Pergamo Luigi
Pacilio Felicia
Zona Daniele
Cruciano Mauro
Capuano Vincenzo
Testa Maria
Casciano Francesco
Piccirillo Ginevra
Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Avellino
Basile Nicola
De Luca Giuseppe
Morinelli Mariassunta
Cirillo Emanuela
Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Benevento
De Luca Giuseppe
Morinelli Mariassunta