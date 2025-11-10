napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Candidati Noi Consumatori-Pensionati alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Noi Consumatori-Pensionati alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

Noi Consumatori-Pensionati, lista votata alla tutela delle fasce deboli e alla difesa dei cittadini tartassati da burocrazia e gabelle, sostiene il centrodestra in Campania, quindi il viceministro Edmondo Cirielli quale candidato governatore.

Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Napoli

Pergamo Luigi
Morinelli Mariassunta
Cirillo Emanuela
Aliberti Annunziata
Plaitano Francesco
Basile Nicola
Testa Maria
Capuano Vincenzo
Mariananzoni Zelinda
Bilotti Barbara
Viseo Angelica
Fiore Antonio
Buonocore Daniele
Buonocore Patrizio
Buonocore Senia
Di Ninno Antonio
Galotta Irene
Mastroberti Raffaele
Timofeyena Natalia
Milazzo Antonino
Fiore Lucia
Pacilio Felicia
Zona Daniele

Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Salerno

Pergamo Luigi
Plaitano Francesco
Aliberti Annunziata
Capuano Vincenzo
Piccirillo Ginevra
Casciano Francesco
Testa Maria
Gala Rosa
Cirillo Emanuela

Leggi anche
Candidati Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Caserta

Pergamo Luigi
Pacilio Felicia
Zona Daniele
Cruciano Mauro
Capuano Vincenzo
Testa Maria
Casciano Francesco
Piccirillo Ginevra

Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Avellino

Basile Nicola
De Luca Giuseppe
Morinelli Mariassunta
Cirillo Emanuela

Noi Consumatori-Pensionati, i candidati in provincia di Benevento

De Luca Giuseppe
Morinelli Mariassunta

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Dopo l'ordinanza movida, nella strada dei bar rimosse col carroattrezzi le auto dei residenti
Ordinanza movida Napoli, strade vuote la prima notte. Residenti soddisfatti: "Può essere migliorata"
Protestano i locali: "Serrande chiuse alle 22 in Vico Quercia"
L'ordinanza: asporto dalle 22 e chiusura alle 1.30 nel weekend fino alla Befana
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views