Candidati Noi Moderati alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
"Noi moderati" di Maurizio Lupi , Giuseppe Toti, Luigi Brugnaro, formatasi nel 2022 ha come segretaria la ex ministra salernitana Mara Carfagna che però non sarà direttamente impegnata nella sfida elettorale; il partito dice infatti di aver puntato su nomi nuovi: «Abbiamo candidato la più giovane delle liste in Regione Campania, Clelia Mele, una ragazza di appena 18 anni». I moderati di centrodestra ovviamente sostengono la candidatura di Cirielli a governatore.
Noi moderati, i candidati in provincia di Napoli
Guarino Riccardo
Sessa Olga
Chiantese Giuseppe
Acciarina Ida
Adolescente Amerigo
Allocca Gaetano
Anastasio Tommaso
Caiafa Stefania
Capozzi Katia
Cassese Felice
Daniele Gianluca
Esposito Marialuisa
Formicola Antonella
Massa Carmine
Mauro Paola
Mele Clelia
Mollo Felice
Onorato Umberto
Pappaccio Napoletano Andrea
Pastore Alessandro
Petrone Maria Luisa
Stanislao Diana
Varlese Roberta
Basile Vincenza
Caputo Lucia
Tosels Alessandra (detta Troseli)
De Cesare Giuseppe
Noi moderati, i candidati in provincia di Salerno
Filomena Lamberti
Alfonso Forlenza
Giuseppe Del Sorbo
Gerardo Ferrentino
Filippo Sansone
Maurizio Basso
Giuseppe D’Aiutolo
Mammola Sacco
Marilena Voto
Noi moderati, i candidati in provincia di Caserta
Cobianchi Luigi
Di Martino Antonio
Di Vico Ornella
Garofalo Antonella
Lettieri Antonella
Paolino Francesco
Virgilio Giosi
Tavoletta Vincenzo
Noi moderati, i candidati in provincia di Avellino
Filomena Lamberti
Domenico Menna
Federica Ferrara
Pietropaolo Rozza
Noi moderati, i candidati in provincia di Benevento
Alessandro Mauro
Laura Polese