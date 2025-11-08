Candidati Fratelli d’Italia alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Fratelli d’Italia alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Fratelli d'Italia a questo giro esprime il candidato presidente del centrodestra alla Regione Campania, il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. La sua lista ha al numero uno l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ricandidato Marco Nonno, consigliere uscente poi decaduto a seguito di una vicenda giudiziaria e ora rientrato in forza della sua potente spinta elettorale nella zona Ovest di Napoli. Candidata anche Ira Fele, imprenditore e moglie del deputato Michele Schiano di Visconti eFrancesca Marino, docente di educazione alimentare e nutrizione e moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito.

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Napoli

Sangiuliano Gennaro

Abatangelo Ione

Acampora Alessia

Ambrosio Antonio

Barbato Raffaele

Bifaro Emanuele Maria

Busco Rosario

Castaldo Biagio

Celentano Annunziata

Cirillo Marianna

De Martino Gianluigi

Fele Palmira ditta Ira

Ferraro Carmine

Guarino Adamo

Ianniciello Massimo

Marino Francesca

Mocerino Arianna detta Arianna

Moschetti Maurizio

Nonno Marco

Panico Giovanni

Pisacane Raffaele

Reginelli Aristide

Riggi Michele

Romano Leonilde

Savoia Aniello

Turco Maddalena

Vastola Vincenzo

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Salerno

Carpentieri Nunzio

Della Monica Annalisa

Fabbricatore Giuseppe (detto Peppe)

Gagliano Salvatore

Gioiella Aniello

Leone Fiordelisa

Nicastro Maria Gabriella (detto Mellone)

Sica Ernesto

Ugliano Daniela

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Caserta

Di Maio Rosa

Pagano Nazaro detto Rany

Petella Sara

Pignetti Raffaela detta Raffaella

Roma Luigi

Santangelo Vincenzo

Scala Errico Maria Michele

Stellato Agostino detto Stele

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Avellino

Guarino Michela

Mazzariello Francesco detto Franco

Tordiglione Sonia

Zecchino Ettore

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Benevento

Mario Ferraro

Annalisa Clemente