Elezioni Regionali 2025

Candidati Fratelli d’Italia alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Fratelli d’Italia alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
A cura di Redazione Napoli
Elezioni Regionali 2025
Fratelli d'Italia a questo giro esprime il candidato presidente del centrodestra alla Regione Campania, il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. La sua lista ha al numero uno l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ricandidato Marco Nonno, consigliere uscente poi decaduto a seguito di una vicenda giudiziaria e ora rientrato in forza della sua potente spinta elettorale nella zona Ovest di Napoli. Candidata anche Ira Fele, imprenditore e moglie del deputato Michele Schiano di Visconti eFrancesca Marino, docente di educazione alimentare e nutrizione e moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito.

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Napoli

Sangiuliano Gennaro
Abatangelo Ione
Acampora Alessia
Ambrosio Antonio
Barbato Raffaele
Bifaro Emanuele Maria
Busco Rosario
Castaldo Biagio
Celentano Annunziata
Cirillo Marianna
De Martino Gianluigi
Fele Palmira ditta Ira
Ferraro Carmine
Guarino Adamo
Ianniciello Massimo
Marino Francesca
Mocerino Arianna detta Arianna
Moschetti Maurizio
Nonno Marco
Panico Giovanni
Pisacane Raffaele
Reginelli Aristide
Riggi Michele
Romano Leonilde
Savoia Aniello
Turco Maddalena
Vastola Vincenzo

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Salerno

Carpentieri Nunzio
Della Monica Annalisa
Fabbricatore Giuseppe (detto Peppe)
Gagliano Salvatore
Gioiella Aniello
Leone Fiordelisa
Nicastro Maria Gabriella (detto Mellone)
Sica Ernesto
Ugliano Daniela

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Caserta

Di Maio Rosa
Pagano Nazaro detto Rany
Petella Sara
Pignetti Raffaela detta Raffaella
Roma Luigi
Santangelo Vincenzo
Scala Errico Maria Michele
Stellato Agostino detto Stele

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Avellino

Guarino Michela
Mazzariello Francesco detto Franco
Tordiglione Sonia
Zecchino Ettore

I candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Benevento

Mario Ferraro
Annalisa Clemente

