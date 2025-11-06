Candidati A Testa Alta alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
La lista "A testa alta" che sostiene la candidatura di Roberto Fico presidente della Regione Campania è di diretta ispirazione del governatore uscente Vincenzo De Luca. All'interno vi sono molti fedelissimi del politico salernitano, per 10 anni alla guida di Palazzo Santa Lucia. Capolista a Napoli l'assessora Lucia Fortini, a Caserta il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, a Salerno il consigliere uscente e delegato dei trasporti Luca Cascone.
I candidati della lista A testa alta in provincia di Napoli
Fortini Lucia
Caiazza Emanuela
Cascone Ciro
Casillo Rossella
Chianese Giovanni
Cirillo Vincenzo
Crocetto Michele
D’Angelo Libera
De Luca Elisabetta
De Rosa Giuseppina
Del Prete Vincenzo
Fiengo Massimo
Fiorentino Andrea
Gioielli Germana
Iodice Ornella
Lettieri Vittoria
Luongo Antonio
Mazzacano Mariarosaria
Mocerino Carmine
Perchiazzi Emma
Porcelli Giovanni
Russo Lidia
Sacco Rosario
Urlo Maria
Vanacore Vittoria detta Vittoria
Venanzoni Diego
Zonfrillo Giuseppe
I candidati della lista A testa alta in provincia di Salerno
Luca Cascone
Giosi Tortora
Donato Alonzo
Filomena Rosamilia
Nunzio Senatore
Rosa Lampasona
Gerardo Pagano
Lucia Pagano
Francesca Napoli
I candidati della lista A testa alta in provincia di Caserta
Gennaro Oliviero
Lia Caterino
Giuseppe Moretta
Antonietta Nacca
Agostino Navarra
Annamaria Sadutto
Maria Sorbo
Caterina Tizzano
I candidati della lista A testa alta in provincia di Avellino
Lucia Fortini
Antonello Cerrato
Pino Rosato
Maria Laura Di Gaeta
I candidati della lista A testa alta in provincia di Benevento
Erasmo Mortaruolo