Candidati A Testa Alta alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Chi sono i candidati di A Testa Alta alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La lista "A testa alta" che sostiene la candidatura di Roberto Fico presidente della Regione Campania è di diretta ispirazione del governatore uscente Vincenzo De Luca. All'interno vi sono molti fedelissimi del politico salernitano, per 10 anni alla guida di Palazzo Santa Lucia. Capolista a Napoli l'assessora Lucia Fortini, a Caserta il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, a Salerno il consigliere uscente e delegato dei trasporti Luca Cascone.

I candidati della lista A testa alta in provincia di Napoli

Fortini Lucia

Caiazza Emanuela

Cascone Ciro

Casillo Rossella

Chianese Giovanni

Cirillo Vincenzo

Crocetto Michele

D’Angelo Libera

De Luca Elisabetta

De Rosa Giuseppina

Del Prete Vincenzo

Fiengo Massimo

Fiorentino Andrea

Gioielli Germana

Iodice Ornella

Lettieri Vittoria

Luongo Antonio

Mazzacano Mariarosaria

Mocerino Carmine

Perchiazzi Emma

Porcelli Giovanni

Russo Lidia

Sacco Rosario

Urlo Maria

Vanacore Vittoria detta Vittoria

Venanzoni Diego

Zonfrillo Giuseppe

I candidati della lista A testa alta in provincia di Salerno

Luca Cascone

Giosi Tortora

Donato Alonzo

Filomena Rosamilia

Nunzio Senatore

Rosa Lampasona

Gerardo Pagano

Lucia Pagano

Francesca Napoli

I candidati della lista A testa alta in provincia di Caserta

Gennaro Oliviero

Lia Caterino

Giuseppe Moretta

Antonietta Nacca

Agostino Navarra

Annamaria Sadutto

Maria Sorbo

Caterina Tizzano

I candidati della lista A testa alta in provincia di Avellino

Lucia Fortini

Antonello Cerrato

Pino Rosato

Maria Laura Di Gaeta

I candidati della lista A testa alta in provincia di Benevento

Erasmo Mortaruolo