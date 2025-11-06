Candidati Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati della lista Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Roberto Fico, napoletano, uno dei fondatori del Movimento Cinque Stelle ai tempi di Beppe Grillo, già presidente della Camera dei Deputati, è oggi candidato governatore alla Regione Campania. La sua lista civica ha soprattutto personaggi del mondo della società campana e pochissimi politici, fra cui Nino Simeone, consigliere comunale a Napoli e Carlo Migliaccio. Tra i personaggi del mondo del sociale ci sono Davide D'Errico e Giovanni Russo.

Candidati lista Roberto Fico Presidente in provincia di Napoli

Russo Giovanni

Castaldi Maria Cristina

Castaldi Vitale

Coppola Lorenzo

Cutino Christian

D’Errico Davide

De Martino Pasqualino detto Lino

De Micco Nunzia

De Rosa Giuseppina detta Giusy

Di Girolamo Emilia

Ercolino Valentina

Fabozzi Simona

Ferrara Giuseppe

Fusco Ciro

Geirola Silvana

Lo sokhnamame diara boussa detta Sonia

Membrini Oreste

Migliaccio Carlo

Monti Tina

Piscicelli Italo

Sabatino Giovanni

Signorile Anna

Simeone Gaetano detto Nino

Simioli Salvatore

Solombrino Rosa detta Rossella

Trotta Donatella

Varriale Vincenzo

Candidati della lista Roberto Fico Presidente in provincia di Salerno

Alfonso Annunziata

Maria Federica Agresta

Giovanni Maria Cuofano

Maria D’Aniello

Francesco Di Paola

Stefania Morinelli

Luigi Ricci (detto Gigi)

Donato Salzano

Vincenzo Speranza

Candidati della lista Roberto Fico Presidente in provincia di Caserta

Crovella Virginia Anna

Apperti Francesco

Borgia Emilia

Iannelli Maria detta Mariella

Iodice Vincenzo detto Enzo

Martinelli Giuseppe detto Peppe

Mottola Valerio

Tommasetti Maria Gioia

Candidati lista Roberto Fico Presidente in provincia di Avellino

Maria Laura Amendola

Luigi Famiglietti

Franco Fiordellisi

Silvana Acierno

Candidati lista Roberto Fico Presidente in provincia di Benevento

Francesco Fiorillo

Gianna Piscitelli