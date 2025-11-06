Candidati Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Roberto Fico, napoletano, uno dei fondatori del Movimento Cinque Stelle ai tempi di Beppe Grillo, già presidente della Camera dei Deputati, è oggi candidato governatore alla Regione Campania. La sua lista civica ha soprattutto personaggi del mondo della società campana e pochissimi politici, fra cui Nino Simeone, consigliere comunale a Napoli e Carlo Migliaccio. Tra i personaggi del mondo del sociale ci sono Davide D'Errico e Giovanni Russo.
Candidati lista Roberto Fico Presidente in provincia di Napoli
Russo Giovanni
Castaldi Maria Cristina
Castaldi Vitale
Coppola Lorenzo
Cutino Christian
D’Errico Davide
De Martino Pasqualino detto Lino
De Micco Nunzia
De Rosa Giuseppina detta Giusy
Di Girolamo Emilia
Ercolino Valentina
Fabozzi Simona
Ferrara Giuseppe
Fusco Ciro
Geirola Silvana
Lo sokhnamame diara boussa detta Sonia
Membrini Oreste
Migliaccio Carlo
Monti Tina
Piscicelli Italo
Sabatino Giovanni
Signorile Anna
Simeone Gaetano detto Nino
Simioli Salvatore
Solombrino Rosa detta Rossella
Trotta Donatella
Varriale Vincenzo
Candidati della lista Roberto Fico Presidente in provincia di Salerno
Alfonso Annunziata
Maria Federica Agresta
Giovanni Maria Cuofano
Maria D’Aniello
Francesco Di Paola
Stefania Morinelli
Luigi Ricci (detto Gigi)
Donato Salzano
Vincenzo Speranza
Candidati della lista Roberto Fico Presidente in provincia di Caserta
Crovella Virginia Anna
Apperti Francesco
Borgia Emilia
Iannelli Maria detta Mariella
Iodice Vincenzo detto Enzo
Martinelli Giuseppe detto Peppe
Mottola Valerio
Tommasetti Maria Gioia
Candidati lista Roberto Fico Presidente in provincia di Avellino
Maria Laura Amendola
Luigi Famiglietti
Franco Fiordellisi
Silvana Acierno
Candidati lista Roberto Fico Presidente in provincia di Benevento
Francesco Fiorillo
Gianna Piscitelli