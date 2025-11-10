napoli
Elezioni Regionali 2025

Candidati Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
A cura di Redazione Napoli
Elezioni Regionali 2025

La lista civica dell'aspirante governatore della Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli vede tra i candidati molti volti noti del mondo delle professioni ma anche ex consiglieri. C'è Angelo Pisani, avvocato civilista molto noto per varie battaglie (è stato anche l'avvocato di Diego Armando Maradona) , c'è la ex consigliera regionale Cinque Stelle Marì Muscarà. Capolista a Napoli il colonnello dei carabinieri Claudio Mungivera. Ad Avellino candidato l'ex sindaco Gianluca Festa.

I candidati della lista Cirielli Presidente in provincia di Napoli

Mazzarese Fardella Mungivera Claudio
Abagnale Anna
Abagnale Luigi
Ambrosio Concetta
Boccarusso Pasquale detto Ciro
Cardamuro Raffaele
Cirillo Teresa
De Paulis Michele
Di Biase Anna
Di Capua Catello detto Lello
Di Giovanni Carmela detta Carmen
D’Esposito Laura
Liguori Gian Luca
Iovino Francesco
La Pietra Michele
Mallardo Francesco
Maresca Vincenza
Massa Marco
Montiglia Ivana
Muscarà Maria detta Marì
Orabona Anna
Pagano Giovanni
Romano Maria Fiammetta
Sifo Sabrina
Tambaro Giuliana
Vetrano Michelina Giuseppina detta Michela
Pisani Angelo detto Avv. Pisani

Lista Cirielli Presidente, i candidati in provincia di Salerno

Cammarano Caterina
De Martino Giuseppe
Federico Mariaa
Forni Luca
Miraldi Luca
Odierna Sebastiano
Pizzarelli Marta
Scamiati Antonio
Schillaci Franza Alessandro

Lista Cirielli Presidente, i candidati in provincia di Caserta

Tamburro Giuseppe
Angelone Dina
Bartoli Massimo detto Macci
D'Ambrosio Ferdinando detto Nando
Mauriello Elisabetta
Orlando Maria
Pagano Giuseppe
Raucci Carlo

Lista Cirielli Presidente, i candidati in provincia di Avellino

Gianluca Festa
Gabriele Buonanno
Monica Spiezia
Jessica Tomasetta

Lista Cirielli Presidente, i candidati in provincia di Benevento

Nicola Boccalone
Lucia Rosella

