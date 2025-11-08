Candidati Forza Italia alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Forza Italia, candida alcuni uscenti fuoriusciti dalla fu coalizione che 5 anni fa fece eleggere Vincenzo De Luca. Due su tutti, Pasquale Di Fenza, il candidato travolto dai balletti coi tiktoker e l'inno italiano e Giovanni Zannini, deluchiano finito sotto inchiesta a Caserta. Presente Salvatore Guangi, consigliere comunale a Napoli. In capoluogo il capolista è Guido Grillo e medico è anche Pietro Consoli, capolista a Caserta. A Salerno lista guidata da Maria Rosaria Aliberti, figlia del sindaco di Scafati.
I candidati di Forza Italia in provincia di Napoli
Grillo Guido
Cammisa Francesco
Carandente Rosalba Aurora
Cascone Francesco detto Franco
De Rosa Rosaria
Di Paolo Gennaro
Di Fenza Pasquale
Esposito Gabriele detto Gabriele
Esposito Maria
Esposito Torquato
Guangi Salvatore
Guarino Giuseppe
Guerra Giusiana
Lago Martina
La Marca Simona
Librandi Gianfranco
Miranda Marica
Nappi Concetta Immacolata detta Imma
Panico Assunta
Pelliccia Massimo
Renzi Luigi
Ricci Barbara
Tafuri Domenico
Tammaro Barbara
Tarantino Ivana
Pirozzi Giovanni
Alafano Rita
I candidati di Forza Italia in provincia di Salerno
Rosaria Aliberti
Roberto Celano
Romano Ciccone (detto Lello)
Valeria Gallo
Tonia Lanzetta
Angelo Quaglia
Pietro Sessa
Anna Spera (detta Annalisa)
Carmela Zuottolo
I candidati di Forza Italia in provincia di Caserta
Consoli Pietro
Abbate Filippo
Cesaro Barbara
De Cristofaro Orlando
De Rosa Rosetta
Forte Amelia
Parente Angela
Zannini Giovanni
I candidati di Forza Italia in provincia di Avellino
Laura Nargi
Livio Petitto
Selenia Panebianco
Fabio di Pietro
I candidati di Forza Italia in provincia di Benevento
Ornella De Sisto
Fernando Errico