Candidati Forza Italia alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Forza Italia, candida alcuni uscenti fuoriusciti dalla fu coalizione che 5 anni fa fece eleggere Vincenzo De Luca. Due su tutti, Pasquale Di Fenza, il candidato travolto dai balletti coi tiktoker e l'inno italiano e Giovanni Zannini, deluchiano finito sotto inchiesta a Caserta. Presente Salvatore Guangi, consigliere comunale a Napoli. In capoluogo il capolista è Guido Grillo e medico è anche Pietro Consoli, capolista a Caserta. A Salerno lista guidata da Maria Rosaria Aliberti, figlia del sindaco di Scafati.

I candidati di Forza Italia in provincia di Napoli

Grillo Guido

Cammisa Francesco

Carandente Rosalba Aurora

Cascone Francesco detto Franco

De Rosa Rosaria

Di Paolo Gennaro

Di Fenza Pasquale

Esposito Gabriele detto Gabriele

Esposito Maria

Esposito Torquato

Guangi Salvatore

Guarino Giuseppe

Guerra Giusiana

Lago Martina

La Marca Simona

Librandi Gianfranco

Miranda Marica

Nappi Concetta Immacolata detta Imma

Panico Assunta

Pelliccia Massimo

Renzi Luigi

Ricci Barbara

Tafuri Domenico

Tammaro Barbara

Tarantino Ivana

Pirozzi Giovanni

Alafano Rita

I candidati di Forza Italia in provincia di Salerno

Rosaria Aliberti

Roberto Celano

Romano Ciccone (detto Lello)

Valeria Gallo

Tonia Lanzetta

Angelo Quaglia

Pietro Sessa

Anna Spera (detta Annalisa)

Carmela Zuottolo

I candidati di Forza Italia in provincia di Caserta

Consoli Pietro

Abbate Filippo

Cesaro Barbara

De Cristofaro Orlando

De Rosa Rosetta

Forte Amelia

Parente Angela

Zannini Giovanni

I candidati di Forza Italia in provincia di Avellino

Laura Nargi

Livio Petitto

Selenia Panebianco

Fabio di Pietro

I candidati di Forza Italia in provincia di Benevento

Ornella De Sisto

Fernando Errico